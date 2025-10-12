رئيسة المجلس الوطني تصل الى باكستان في زيارة عمل

باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

وصلت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا مع الوفد المرافق لها الى جمهورية باكستان الإسلامية في زيارة عمل للاشتراك في اجتماع ثلاثي ثالث لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا.