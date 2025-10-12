انطلاق الاجتماع الثلاثي الثالث لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا في إسلام آباد

باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

انطلق الاجتماع الثلاثي الثالث لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا اليوم 13 أكتوبر في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بعقد جلسة تنفيذية.

وشارك في الاجتماع رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا ورئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتولموش.

وأكد رؤساء البرلمانات على أهمية علاقات الأخوة الرفيعة المستوى بين البلدان والبرلمانات معربين عن ثقتهم بأن هذا الاجتماع سيعطي تحقيقَ الأهداف والغايات الموضوعة للتعاون البرلماني الثلاثي دفعة قوية .

وتم خلال الجلسة التنفيذية تبادل الآراء تبادلا واسعا حول الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومن المقرر أن تستمر المناقشات الموسعة اليوم بمشاركة النواب.