وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

مجتمع

تطهير مساحة 1497.5 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

باكو، 13 أكتوبر، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعي حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا في الفترة ما بين 6-12 أكتوبر 77 لغما مضادا للمشاة و100 لغم مضاد للدبابات و1584 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات تارتار وأغدره وكلبجر وأغدام وخوجالي وخانكندي وخوجاوند ولاتشين وشوشا وفضولي وقوبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 1497.5 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

المزيد...

رئيس المحكمة العليا الأذربيجانية: النظام القضائي يدخل عصر الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المناخية
  • ١٢.١٠.٢٠٢٥ [١٩:٥٢]

رئيس المحكمة العليا الأذربيجانية: النظام القضائي يدخل عصر الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المناخية

الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة تبدأ أعمالها في باكو بمشاركة 71 بلدا
  • ١٢.١٠.٢٠٢٥ [١٨:٣٧]

الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة تبدأ أعمالها في باكو بمشاركة 71 بلدا

انطلاق المؤتمر الخامس لجراحة العظام والصدمات في العالم التركي بمدينة شوشا الأذربيجانية
  • ١١.١٠.٢٠٢٥ [٢٢:٤١]

انطلاق المؤتمر الخامس لجراحة العظام والصدمات في العالم التركي بمدينة شوشا الأذربيجانية

السلطات تؤكد عدم وجود خطر على السكان جراء ثوران بركان طيني قرب باكو
  • ١١.١٠.٢٠٢٥ [١٣:٣٦]

السلطات تؤكد عدم وجود خطر على السكان جراء ثوران بركان طيني قرب باكو

وزيرة رومانية سابقة: حجب معلومات المفقودين عن عائلاتهم انتهاك خطير لحقوق الإنسان
  • ٠٩.١٠.٢٠٢٥ [١٥:٢٤]

وزيرة رومانية سابقة: حجب معلومات المفقودين عن عائلاتهم انتهاك خطير لحقوق الإنسان

مسؤولة من منظمة التعاون الإسلامي: حل مشكلة المفقودين يساهم في بناء الثقة وتسهيل الحل السياسي
  • ٠٩.١٠.٢٠٢٥ [١٤:٣٧]

مسؤولة من منظمة التعاون الإسلامي: حل مشكلة المفقودين يساهم في بناء الثقة وتسهيل الحل السياسي

وزيرة جورجيا في مؤتمر باكو: قضية المفقودين "أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً" والحل في التعاون
  • ٠٩.١٠.٢٠٢٥ [١٤:١٧]

وزيرة جورجيا في مؤتمر باكو: قضية المفقودين "أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً" والحل في التعاون

دعوة عالمية في حوار باكو: سيناتور كيني يعتبر أذربيجان "نموذجاً دولياً" في التعامل مع قضية المفقودين
  • ٠٩.١٠.٢٠٢٥ [١٣:٤٥]

دعوة عالمية في حوار باكو: سيناتور كيني يعتبر أذربيجان "نموذجاً دولياً" في التعامل مع قضية المفقودين

أناما تُحيد لغماً مضاداً للأفراد من نوع مون50 صنع أرمينيا في خوجاوند المحررة من الاحتلال
  • ٠٩.١٠.٢٠٢٥ [١٢:٢٨]

أناما تُحيد لغماً مضاداً للأفراد من نوع مون50 صنع أرمينيا في خوجاوند المحررة من الاحتلال

رئيسة المجلس الوطني: ممر زنكزور سيصبح رابطا مهما للنقل في أوراسيا

  • [15:52]

رئيسة البرلمان: أذربيجان وباكستان وتركيا دعمت دائما بعضها بعضا

  • [15:42]

محكمة باكو العسكرية تكشف عن وثائق جيش أرمينيا السرية خلال محاكمة المواطنين الأرمن بالجرائم الكبرى ضد أذربيجان دولة وشعبا

  • [15:14]

الممثل الخاص للرئيس: تم تدمير جميع المساجد خلال فترة الاحتلال الأرميني في خانكندي

  • [14:56]

قمة باكو الثلاثية ترسخ التعاون الاستراتيجي بين أذربيجان وروسيا وإيران: هدف شحن بـ 15 مليون طن وممرات جديدة

  • [14:47]

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يشارك في قمة سلام الشرق الأوسط

  • [14:41]

نائب رئيس الوزراء: النصر الذي حققته أذربيجان في حرب الوطن قد أحدث فرصاً جديدة في مجال النقل واللوجستيات

  • [14:27]

وزيرة إيرانية: إيران تستهدف نقل 15 مليون طن عبر ممر الشمال والجنوب حتى 2030م

  • [14:14]

نائب رئيس الوزراء الروسي: ممر الشمال والجنوب يشهد قفزة في الشحن مع مناقشات لدمج شبكات السكك الحديدية الثلاث

  • [14:06]

نائب رئيس الوزراء: أذربيجان تعتزم توسيع التعاون مع روسيا وإيران شرط عدم التدخل في شؤونها الداخلية

  • [14:01]

أذال تحضر طائرتها الثانية أيرباص ايه 320 نيو باكو

  • [12:07]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع عشر

  • [12:00]

ترامب يتوجه إلى إسرائيل

  • [11:55]

بدء تبادل الأسرى في غزة

  • [11:54]

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في المكسيك إلى 44 قتيلا

  • [11:53]

سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 93 دولارا

  • [10:57]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • [10:53]

انطلاق الاجتماع الثلاثي الثالث لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا في إسلام آباد

  • [10:19]

رئيسة المجلس الوطني تصل الى باكستان في زيارة عمل

  • [09:23]

أذربيجان تدخل عصراً جديداً في إدارة المياه: إطلاق الخريطة المائية الإلكترونية ومكافحة الاستخدام غير القانوني

  • 12.10.2025 [19:32]

الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية في المناطق المختلفة

  • 12.10.2025 [19:06]

الرئيس علييف: الاتحاد الدولي للقضاة مؤسسة حيوية لحماية الاستقلال القضائي

  • 12.10.2025 [18:59]

الرئيس الأذربيجاني يلفت الانتباه إلى تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي على الأنظمة القضائية

  • 12.10.2025 [18:52]

الرئيس الأذربيجاني: بناء دولة القانون أولوية استراتيجية لسياسة أذربيجان

  • 12.10.2025 [18:48]

تركيا وسورية تُجريان محادثات أمنية في أنقرة بمشاركة وزيري الدفاع والخارجية ورئيسي المخابرات

  • 12.10.2025 [18:46]

الرئيس إلهام علييف يصل إلى مصر في زيارة عمل

  • 12.10.2025 [17:45]

 صوت لاتشين الذي يغزو القلوب: نوراي شاهسوفارلي موهبة تشبه شوكت علي أكبروفا

  • 12.10.2025 [16:28]

أذربيجان تحصد 4 ميداليات في اليوم الأول من بطولة الجائزة الكبرى للجودو في ليما

  • 12.10.2025 [15:37]

سوق العمل الأذربيجاني يشهد انتعاشاً بارتفاع متوسط الأجور بنسبة 7ر9 في المائة

  • 12.10.2025 [13:56]

الرئيس إلهام علييف يهنئ ملك إسبانيا بمناسبة العيد الملكي

  • 12.10.2025 [13:15]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس عشر

  • 12.10.2025 [12:56]

أذربيجان تعزز دورها المحوري في ممر الشمال الجنوب للنقل الدولي

  • 11.10.2025 [23:39]

مهرجان للأعمال الزراعية في خانكندي لدعم سوق البذور وتوظيف العائدين

  • 11.10.2025 [22:09]

تسريع تنويع الطاقة في أوروبا: اليونان تستعد لمضاعفة تدفقات الغاز الأذربيجاني

  • 11.10.2025 [21:43]

وفد "حوار باكو" يزور مسجد زنكيلان ضمن جولة في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 11.10.2025 [21:01]

الإحصاء تعلن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر 2025م

  • 11.10.2025 [20:32]

الذكرى الخامسة لإرهاب كنجة: شهود عيان يروون الأهوال التي خلفها القصف الصاروخي الأرميني على المدنيين

  • 11.10.2025 [20:05]

صدور كتاب ثلاثي اللغة عن "النائبة الأولى للرئيس" يوثق أنشطة مهربان علييفا
"هدفنا الرئيسي خدمة الشعب الأذربيجاني يظل ثابتاً وسيبقى كذلك"

  • 11.10.2025 [19:06]

وفد دولي رفيع يزور زنكيلان: حوار المفقودين يركز على إعادة البناء وآثار الفظائع في قراباغ

  • 11.10.2025 [18:13]

وزيرا خارجية أذربيجان وباكستان يبحثان المستجدات في قطاع غزة

  • 11.10.2025 [16:48]

وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يبحثان التطورات في الشرق الأوسط

  • 11.10.2025 [16:14]

فوز كاسح لمنتخبي أذربيجان للرجال والنساء على أرمينيا في بطولة أوروبا للشطرنج

  • 11.10.2025 [15:26]

رواية سجن شوشا: وفد مؤتمر دولي يزور موقع مقبرة جماعية تضم رفات 31 شخصاً تعرضوا للتعذيب

  • 11.10.2025 [14:24]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس عشر

  • 11.10.2025 [12:50]

انطلاق مؤتمر "المرأة والأمن السيبراني" بمشاركة خبراء دوليين في باكو

  • 11.10.2025 [11:37]

تعيين المغرب نائبا لرئاسة شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

  • 11.10.2025 [11:10]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 10.10.2025 [21:07]

وفد "حوار باكو" يزور شوشا ويتفقد جهود إعادة الإعمار وأضرار "التخريب الأرميني"

  • 10.10.2025 [20:44]

شراكة الطاقة والنقل بين أذربيجان وتركمانستان: غاز الخزر يتدفق إلى أوروبا والممر الأوسط يكتسب قوة

  • 10.10.2025 [19:55]

سفير أوزبكستان: مسجد فضولي "رمز للأخوة" في العالم الإسلامي

  • 10.10.2025 [19:33]

سفير تركمانستان: مسجد فضولي "رمز" لوحدة العالم التركي

  • 10.10.2025 [19:30]

رابطة الدول المستقلة تتبنى صيغة "زائد": منصة تعاون جديدة لتعزيز الحوار العالمي والإقليمي

  • 10.10.2025 [19:15]

وفد "حوار باكو" يزور المقبرة الجماعية رقم 29 في أغدره المكتشف فيها على رفات 10 عسكريين أذربيجانيين

  • 10.10.2025 [18:50]

فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي

  • 10.10.2025 [16:53]

محكمة باكو العسكرية تدرس وثائق تتضمن مؤشرات إحصائية بشأن القتلى والجرحى والأضرار الملحقة بالمنشآت المدنية والبيئة والآثار الدينية والثقافية جراء احتلال أرمينيا أراضي أذربيجان

  • 10.10.2025 [16:48]

الرئيس إلهام علييف يحضر استقبالا رسميا منظما على شرف رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

  • 10.10.2025 [16:04]

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى قريتي طازه بناء وبالليجه في خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني محدث

  • 10.10.2025 [16:03]

الجيش الإسرائيلي: دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ

  • 10.10.2025 [15:36]

الفوضى الدولية وتحديات السيادة: كيف تعزز أذربيجان دورها الإقليمي بسياسة خارجية متوازنة؟

  • 10.10.2025 [15:28]

تركيا ترسل أكثر من 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال العامين الماضيين

  • 10.10.2025 [15:26]

أذربيجان تعثر على رفات 10 أشخاص أو أكثر في أغدره تعود لحرب قراباغ الأولى

  • 10.10.2025 [15:17]

تركمانستان تتولى رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2026

  • 10.10.2025 [15:11]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع عشر

  • 10.10.2025 [14:58]

الرئيس إلهام علييف يشارك في اجتماع موسع لمجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه - محدث

  • 10.10.2025 [13:36]

الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع مجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه - محدث

  • 10.10.2025 [12:51]

الرئيس إلهام علييف: الفعاليات مثل ألعاب الرابطة تعزز الصداقة والتعاون سواء داخل المنظمة أم خارجها

  • 10.10.2025 [12:22]

الرئيس إلهام علييف يحيط رؤساء رابطة الدول المستقلة علما بتطور لاتشين المحررة

  • 10.10.2025 [12:06]

الرئيس إلهام علييف: علاقات أذربيجان وطاجيكستان تشهد تطورا متتاليا

  • 10.10.2025 [11:46]

ارتفاع صادرات أذربيجان من القطاع غير النفطي بنسبة 8 في المائة تقريبا

  • 10.10.2025 [11:42]

الاتحاد الأذربيجاني للجودو يعلن تشكيلة المنتخب لجائزة المكسيك الكبرى

  • 10.10.2025 [11:35]

الاتحاد الأوروبي يناقش آفاق ممر زنكزور

  • 10.10.2025 [11:28]

قامة أذربيجان الفكرية: البروفيسور عايدة إيمان قولييفا عالمة بارزة طورت علم الاستشراق الأذربيجاني

  • 10.10.2025 [11:27]

ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية

  • 10.10.2025 [11:10]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 10.10.2025 [11:10]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 10.10.2025 [11:05]

الرئيس إلهام علييف يعقد اجتماعا على انفراد مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن في دوشنبه - محدث

  • 10.10.2025 [11:01]

الرئيس إلهام علييف يصل الى قصر "ملت" بدوشنبه للاشتراك في اجتماع مجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة

  • 10.10.2025 [10:06]

وزير خارجية أذربيجان يشارك في اجتماع وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة ويشكر على دعم لاشين "عاصمة الثقافة"

  • 10.10.2025 [09:47]

أذربيجان تعزز شراكاتها التجارية والطاقية مع الكويت

  • 09.10.2025 [20:30]

وزراء دفاع تركيا وأذربيجان وجورجيا يعقدون اجتماعا ثلاثيا

  • 09.10.2025 [20:21]

الرئيس إلهام علييف يحضر مأدبة عشاء لرؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشنبه

  • 09.10.2025 [19:54]

ادعاء صادم: بوتين يربط تحطم طائرة أذربيجانية بمسيرة أوكرانية وخلل فني في الدفاعات الروسية

  • 09.10.2025 [19:50]

الرئيس علييف: هناك ديناميكية جيدة في زيادة التبادل التجاري مع روسيا

  • 09.10.2025 [19:43]

بوتين يؤكد ضرورة "التقييم الموضوعي" لحادث تحطم طائرة أذربيجان ويشير لحاجته لمزيد من الوقت

  • 09.10.2025 [19:31]

بوتين يشيد بالعلاقات الإنسانية مع أذربيجان ويؤكد: اهتمام الرئيس علييف يرفعها لمستوى عال

  • 09.10.2025 [19:26]

"المدن الذكية" تحت التهديد: مسؤول بالداخلية الأذربيجانية يكشف استهداف 600 ألف جهاز إنترنت الأشياء بشبكة "ميراي"

  • 09.10.2025 [19:22]

بوتين يعرب عن أمله في استمرار علاقات روسيا وأذربيجان "بروح التحالف"

  • 09.10.2025 [19:17]

 الرئيس إلهام علييف يعقد اجتماعا على انفراد مع رئيس الاتحاد الروسي في دوشنبه - محدث

  • 09.10.2025 [18:51]

الرئيس علييف يشكر بوتين على إشرافه الشخصي على التحقيق في حادث تحطم طائرة أذال

  • 09.10.2025 [18:11]

خانق "تنكه" على طريق قوبا وأفورجه السياحي يجذب الزوار بجماله ومغارة "قاتشاغ مائل"

  • 09.10.2025 [16:26]

الرئيس الروسي: نقدم كل المساعدة في التحقيق بحادث تحطم طائرة أذال والتحقيق على وشك الانتهاء

  • 09.10.2025 [16:13]

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى قرية ونكلي في ولاية أقدره المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 09.10.2025 [15:25]

