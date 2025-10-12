تطهير مساحة 1497.5 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

باكو، 13 أكتوبر، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعي حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا في الفترة ما بين 6-12 أكتوبر 77 لغما مضادا للمشاة و100 لغم مضاد للدبابات و1584 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات تارتار وأغدره وكلبجر وأغدام وخوجالي وخانكندي وخوجاوند ولاتشين وشوشا وفضولي وقوبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 1497.5 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.