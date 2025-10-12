محكمة باكو العسكرية تكشف عن وثائق جيش أرمينيا السرية خلال محاكمة المواطنين الأرمن بالجرائم الكبرى ضد أذربيجان دولة وشعبا

باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

تواصلت إجراءات المحكمة في باكو اليوم 13 أكتوبر في محكمة باكو العسكرية، حيث جرى إعلان وثائق في القضية الجنائية التي تتهم فيها مجموعة من المواطنين من جمهورية أرمينيا.

وتم الكشف عن عدد من الوثائق العسكرية السرية التابعة للقوات المسلحة الأرمينية إلى جانب وثائق أخرى، حيث عُرضت صور فوتوغرافية لكل وثيقة أمام المحكمة وتثبت هذه الوثائق أن تراكيب مختلفة للقوات المسلحة الأرمينية وكذلك "جيش" الكيان المزعوم وكان هو أكبر تشكيل مسلح للقوات الأرمينية قد تلقت مهام عسكرية مختلفة لتنفيذها في الأراضي الأذربيجانية التي كانت محتلة في السابق.

وعلى سبيل المثال يظهر أمر قتالي سري رقم 0119 بتاريخ 04/05/2016 صادر عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية آنذاك الفريق أول يوري خاتشاتوروف تكليف "قائد جيش" الكيان المزعوم بتجهيز خنادق مضادة للدبابات في "المنطقة الدفاعية السادسة" وربط وتوحيد خنادق وشبكات الطرق المضادة للدبابات في "المنطقة الدفاعية التاسعة" إضافة إلى إخفاء وسائل الانتشار القتالي.

كما تم الكشف عن أمر قتالي سري مشترك رقم 016 بتاريخ 24/12/2016 صادر في يريفان عاصمة أرمينيا عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية الفريق الركن موفسيس هاكوبيان ورئيس مديرية الاستخبارات في الأركان العامة العقيد وازكين ساركسيان وينص الأمر على تنظيم زيارة لمجموعة عمل من الفوج الإذاعي التقني الخاص الرابع والعشرين بين 10 و14 يناير 2017م على مسار الطريق الواصل بين يريفان وخانكندي وأقدره وصوقوفوشان وخانكندي ويريفان وذلك بهدف استطلاع المنطقة واختيار مواقع لوحدات الاستخبارات الإلكترونية على الاتجاه الشمالي الشرقي.

هذا وتستمر محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك إعداد وشن الحرب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب والاستيلاء على السلطة بالقوة والاحتفاظ بها بالقوة وغيرها من الجرائم المتعددة التي ارتُكبت نتيجة للعدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان.