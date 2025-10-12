رئيسة البرلمان: أذربيجان وباكستان وتركيا دعمت دائما بعضها بعضا

باكو، 13 أكتوبر، (أذرتاج)

قالت رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في الاجتماع الثلاثي الثالث لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا اليوم إن التعاون البرلماني بين أذربيجان وباكستان وتركيا يستند إلى التاريخ المشترك والثقافة والقيم الدينية والروحية التي تربط شعوب ودول هذه البلدان الشقيقة وتعزز من وحدتها وتضامنها وقد كانت أذربيجان وباكستان وتركيا دائما بعضها بجانب بعض ويدعمان بعضها بعضا.

وأضافت رئيسة البرلمان أن شعب أذربيجان لن ينسى الدعم السياسي والمعنوي الذي قدمته تركيا وباكستان له منذ الأيام الأولى لحرب التحرير التي استمرت 44 يوما مفيدة أن أذربيجان قد أظهرت دائمًا دعمها لتركيا وباكستان في جميع المسائل.