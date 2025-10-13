رئيسة المجلس الوطني: ممر زنكزور سيصبح رابطا مهما للنقل في أوراسيا

باكو، 13 أكتوبر، (أذرتاج)

قالت رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في الاجتماع الثلاثي الثالث لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا 13 أكتوبر في إسلام أباد إن السلام والأمن والتقدم عوامل مترابطة بشكل مباشر وتؤكد أذربيجان من خلال أنشطتها مرة أخرى على صحة هذا في هذه الفترة التي نحتفل فيها بالذكرى السنوية الخامسة للحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما .

وشددت رئيسة البرلمان على أن استعادة أذربيجان سيادتها عام 2023 بعد استعادتها وحدة أراضيها في 2020 وذلك وضع الأساس للطريق المؤدي إلى السلام ولفتت الى إن أذربيجان بعد الحرب مباشرة طرحت مبادرة للسلام وطرحت المبادئ الأساسية للسلام ومسودة اتفاقية السلام.

وذكرت غفاروفا أن وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني وقعا نتيجة للمفاوضات الثنائية

في أغسطس من هذا العام على نص اتفاقية السلام في واشنطن بحضور قادة الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا بجانب توقيع بيان مشترك بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا تحت إشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما أتاح فتح طرق التعاون الإقليمي.

كما أكدت غفاروفا أن تنفيذ مسار ترامب للسلام والازدهار تريبب سيحول ممر زنكزور إلى رابط مهم للنقل في أوراسيا وسيسهم في تعزيز التعاون والتقدم في منطقة جنوب القوقاز.