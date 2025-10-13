رئيس إدارة مسلمي القوقاز يلتقى الأمين العام للأمم المتحدة في الولايات المتحدة

باكو، 13 أكتوبر، (أذرتاج)

التقى رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إطار زيارته الولايات المتحدة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للإدارة ان باشازاده نقل تحيات الرئيس إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييف إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

تم إجراء مناقشات بناءة حول الحوار بين الأديان.