أذربيجان وروسيا تسجلان زيادة حادة في التجارة وتؤكدان على تطوير ممر الشمال والجنوب

باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

عُقد اجتماع ثنائي اليوم 13 أكتوبر في باكو بين نائبي رئيسي الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف وحكومة الاتحاد الروسي أليكسي أوفرتشوك وناقش الطرفان في الاجتماع الوضع الحالي وآفاق التنمية للتعاون الاقتصادي الأذربيجاني الروسي في مختلف المجالات.

وأشار الطرفان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بأكثر من 10 بالمائة عام 2024م وتم التأكيد على استمرار هذا الزخم الإيجابي في العام الحالي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 5ر13 خلال الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليبلغ 3 مليارات و350 مليون دولار.

كما شهدت صادرات المنتجات الزراعية من أذربيجان إلى روسيا زيادة بنسبة 15 في المائة خلال الأشهر الثمانية من هذا العام، حيث شكّلت الفواكه والخضروات 23 في المائة من هذه الصادرات.

وفي مجال النقل زاد حجم الشحنات عبر ممر الشمال الجنوب بنسبة 3ر8 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وتوزعت هذه الزيادة بواقع 4ر10 في المائة للشحن البري و 2 في المائة للشحن بالسكك الحديدية. وتم التشديد على أهمية التنفيذ المتزامن لأعمال توسعة البنية التحتية على طول الممر وضمان الزيادة المستمرة في تدفقات الشحن.

وعبّر مصطفايف وأوفرتشوك عن ارتياحهما من سير المشاريع المشتركة في مجالات الاستثمار والصناعة والنقل والعبور والطاقة والجمارك وغيرها. كما أشارا إلى أهمية الاجتماع الثلاثي الأذربيجاني والإيراني والروسي الذي عُقد في باكو معربين عن ثقتهما بأن المفاوضات والقرارات المتخذة ستساهم في تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة، مما سيعود بالنفع على البلدان الثلاثة والمنطقة ككل.