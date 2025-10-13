أذربيجان وإيران تبحثان جسر أقبند وتطوير ممر الشمال والجنوب وسط نمو الشحن

باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

التقى نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان شاهن مصطفاييف اليوم 13 أكتوبر في باكو وزيرة الطرق والتنمية العمرانية في جمهورية إيران الإسلامية فرزانة صادق وأعرب الجانبان عن ارتياحهما من التطور الشامل للعلاقات بين أذربيجان وإيران وتبادلا الآراء حول القضايا الملحة على جدول أعمال التعاون المشترك، لا سيما في مجالات النقل والعبور والطاقة والجمارك.

وتركزت المناقشات حول استكمال الأعمال في مشروع تطوير وصلات النقل بين منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية في أذربيجان وجمهورية نخجوان الذاتية وناقش الطرفان بشكل خاص الانتهاء من بناء جسر طريق السيارات أقبند وكلالة اسلامي والبنية التحتية الجمركية والحدودية فوق نهر آراز.

كما استعرض الجانبان القضايا الملحة المتعلقة بتطوير ممر الشمال والجنوب الدولي للنقل. ولوحظ أن حجم الشحنات عبر الممر ارتفع بنسبة 3ر8 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 حيث مثلت الشحنات البرية 4ر10 في المائة وشحنات السكك الحديدية 2 في المائة من هذه الزيادة.

وتم التأكيد على الأهمية الحيوية للتنفيذ المتناسق لأعمال توسيع البنية التحتية على طول الممر وضمان الزيادة المستمرة في حجم الشحن وفي هذا السياق، جرى التأكيد على أهمية استكمال أعمال بناء محطة الشحن الجنوبية التي تعد عنصراً مهماً في الممر.

كما تم تبادل الآراء بشأن الإجراءات اللازمة للتشغيل بكامل طاقته لجسر السيارات الذي تم بناؤه فوق نهر أستارا تشاي. وأشار الطرفان أيضاً إلى أهمية الاجتماع الثلاثي الأذربيجاني الإيراني الروسي الذي عُقد في باكو، من حيث زيادة توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والنقل والطاقة بين البلدان الثلاثة.