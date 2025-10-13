رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج)

التقت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيد يوسف رضا جيلاني على هامش زيارة العمل التي تقوم بها جمهورية باكستان الإسلامية.

أفادت وكالة أذرتاج ان الجانبين عبرا في الاجتماع عن سرورهما بتطور العلاقات بين البلدين استنادا إلى مبادئ الصداقة والأخوة. كما تم التأكيد على الدور المهم للزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين في بلوغ العلاقات مستوى عاليا.

وأشاد رئيسا البرلمانين بالدور الخاص الذي يلعبه البرلمانان في تطوير هذه العلاقات وأثمنا التعاون البرلماني بين الهيئتين التشريعيتين على أساس ثنائي وكذلك في مختلف المنصات الدولية.

كما اعتبرا عقد الاجتماع الثلاثي الثالث لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا إسهاما مهما في توسيع العلاقات فيما تم تبادل الآراء حول المواضيع الأخرى التي تهم الطرفين.