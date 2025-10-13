رئيس باكستان يستقبل رئيسي برلماني أذربيجان وتركيا

باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية آصف علي زرداري رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتولموش المشاركين في الاجتماع الثلاثي الثالث لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا في مدينة إسلام آباد.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المجلس الوطني أن اللقاء تناول العلاقات بين الدول وشعوبها، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون البرلماني. وتم التأكيد على أن الاتصالات السياسية الوثيقة والتعاون الناجح يقرّب الدول وشعوبها بشكل أكبر.

وقيل إن التأثير الإيجابي والمهم للعلاقات بين البرلمانات الثلاثة على روابط الصداقة والأخوة بين البلدان وتم تسليط الضوء على الأهمية الخاصة لآلية التعاون الثلاثي بين رؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا. كما تم الإعراب عن الارتياح إزاء التعاون الناجح بين الهيئات التشريعية للبلدان الثلاثة في المنظمات البرلمانية الدولية.

وشهد اللقاء الاعراب عن الارتياح من المستوى العالي للتعاون الثنائي وكذلك الثلاثي بين أذربيجان وباكستان وتم تقييم مساهمات البرلمانات في هذا الإطار بشكل إيجابي. كما تم تبادل وجهات النظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.