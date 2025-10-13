رئيس باكستان يستقبل رئيسي برلماني أذربيجان وتركيا
باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج)
استقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية آصف علي زرداري رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتولموش المشاركين في الاجتماع الثلاثي الثالث لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا في مدينة إسلام آباد.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المجلس الوطني أن اللقاء تناول العلاقات بين الدول وشعوبها، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون البرلماني. وتم التأكيد على أن الاتصالات السياسية الوثيقة والتعاون الناجح يقرّب الدول وشعوبها بشكل أكبر.
وقيل إن التأثير الإيجابي والمهم للعلاقات بين البرلمانات الثلاثة على روابط الصداقة والأخوة بين البلدان وتم تسليط الضوء على الأهمية الخاصة لآلية التعاون الثلاثي بين رؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا. كما تم الإعراب عن الارتياح إزاء التعاون الناجح بين الهيئات التشريعية للبلدان الثلاثة في المنظمات البرلمانية الدولية.
وشهد اللقاء الاعراب عن الارتياح من المستوى العالي للتعاون الثنائي وكذلك الثلاثي بين أذربيجان وباكستان وتم تقييم مساهمات البرلمانات في هذا الإطار بشكل إيجابي. كما تم تبادل وجهات النظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [11:12]
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:24]
الرئيس إلهام علييف يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام - محدث 7
- 13.10.2025 [23:31]
أذربيجان وإيران تبحثان جسر أقبند وتطوير ممر الشمال والجنوب وسط نمو الشحن
- 13.10.2025 [19:19]
انطلاق أيام الثقافة التركمانية في باكو
- 13.10.2025 [18:15]
رئيسة المجلس الوطني: ممر زنكزور سيصبح رابطا مهما للنقل في أوراسيا
- 13.10.2025 [15:52]
رئيسة البرلمان: أذربيجان وباكستان وتركيا دعمت دائما بعضها بعضا
- 13.10.2025 [15:42]
وزيرة إيرانية: إيران تستهدف نقل 15 مليون طن عبر ممر الشمال والجنوب حتى 2030م
- 13.10.2025 [14:14]
أذال تحضر طائرتها الثانية أيرباص ايه 320 نيو باكو
- 13.10.2025 [12:07]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع عشر
- 13.10.2025 [12:00]
ترامب يتوجه إلى إسرائيل
- 13.10.2025 [11:55]
بدء تبادل الأسرى في غزة
- 13.10.2025 [11:54]
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في المكسيك إلى 44 قتيلا
- 13.10.2025 [11:53]
تطهير مساحة 1497.5 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي
- 13.10.2025 [11:21]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 93 دولارا
- 13.10.2025 [10:57]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 13.10.2025 [10:53]
رئيسة المجلس الوطني تصل الى باكستان في زيارة عمل
- 13.10.2025 [09:23]
الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية في المناطق المختلفة
- 12.10.2025 [19:06]
الرئيس علييف: الاتحاد الدولي للقضاة مؤسسة حيوية لحماية الاستقلال القضائي
- 12.10.2025 [18:59]
الرئيس الأذربيجاني: بناء دولة القانون أولوية استراتيجية لسياسة أذربيجان
- 12.10.2025 [18:48]
الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة تبدأ أعمالها في باكو بمشاركة 71 بلدا
- 12.10.2025 [18:37]
الرئيس إلهام علييف يصل إلى مصر في زيارة عمل
- 12.10.2025 [17:45]
صوت لاتشين الذي يغزو القلوب: نوراي شاهسوفارلي موهبة تشبه شوكت علي أكبروفا
- 12.10.2025 [16:28]
سوق العمل الأذربيجاني يشهد انتعاشاً بارتفاع متوسط الأجور بنسبة 7ر9 في المائة
- 12.10.2025 [13:56]
الرئيس إلهام علييف يهنئ ملك إسبانيا بمناسبة العيد الملكي
- 12.10.2025 [13:15]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس عشر
- 12.10.2025 [12:56]
أذربيجان تعزز دورها المحوري في ممر الشمال الجنوب للنقل الدولي
- 11.10.2025 [23:39]
مهرجان للأعمال الزراعية في خانكندي لدعم سوق البذور وتوظيف العائدين
- 11.10.2025 [22:09]
تسريع تنويع الطاقة في أوروبا: اليونان تستعد لمضاعفة تدفقات الغاز الأذربيجاني
- 11.10.2025 [21:43]
الإحصاء تعلن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر 2025م
- 11.10.2025 [20:32]
وزيرا خارجية أذربيجان وباكستان يبحثان المستجدات في قطاع غزة
- 11.10.2025 [16:48]
وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يبحثان التطورات في الشرق الأوسط
- 11.10.2025 [16:14]
فوز كاسح لمنتخبي أذربيجان للرجال والنساء على أرمينيا في بطولة أوروبا للشطرنج
- 11.10.2025 [15:26]
السلطات تؤكد عدم وجود خطر على السكان جراء ثوران بركان طيني قرب باكو
- 11.10.2025 [13:36]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس عشر
- 11.10.2025 [12:50]
انطلاق مؤتمر "المرأة والأمن السيبراني" بمشاركة خبراء دوليين في باكو
- 11.10.2025 [11:37]