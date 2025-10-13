الرئيس الأذربيجاني: تتحول قراباغ إلى منطقة التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين

باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج)

جاء في رسالة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الموجهة إلى المشاركين في النسخة الخامسة من المعرض الدولي الأذربيجاني "إعادة إعمار قراباغ" انه لم تعد قراباغ رمزا للفخر الوطني فحسب، بل وأصبحت تتشكل كمكان للتنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين أيضا.

وذكر الرئيس علييف أن أعمال الترميم وإعادة البناء الواسعة النطاق التي تُنفذ بنجاح حالياً في إطار برنامج العودة الكبرى في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني تغير بشكل جذري ملامح المنطقة.

وأكد الرئيس الأذربيجاني في الرسالة ان يتم إنشاء مدن وبناء مدارس ومستشفيات وبنية تحتية للطرق والنقل والاتصالات وفتح فرص عمل وإنشاء مناطق للطاقة الخضراء ومتنزهات صناعية وفقا لمفاهيم التخطيط الحضري الحديث.