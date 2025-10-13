منتخب أذربيجان يخسر أمام أوكرانيا ويتذيل المجموعة في تصفيات كأس العالم

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

تنافس منتخب أذربيجان لكرة القدم مع منتخب أوكرانيا في مدينة كراكوف البولندية ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 وخسر أمامه بنتيجة 2-1.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب يوزيف بيلسودسكي فاز المنتخب الأوكراني بهدفي قوتسولياك المسجل في الدقيقة الـ30 ومالينوفسكي في الدقيقة الـ 64 فيما سجل هدف منتخب أذربيجان الوحيد اللاعب نريمان آخوندزاده في الدقيقة الـ 45+3. وأدار اللقاء الحكم النمساوي سيباستيان غيشامر.

وبهذه الهزيمة بقي المنتخب الأذربيجاني في المركز الأخير بالمجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة وفي المقابل رفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في باكو قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.