الرئيس إلهام علييف: من المُرضي تزايد أهمية معرض إعادة إعمار قراباغ عاما بعد عام

باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج)

جاء في رسالة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الموجهة إلى المشاركين في النسخة الخامسة من المعرض الدولي الأذربيجاني إعادة إعمار قراباغ انه من المُرضي أن تزداد أهمية معرض إعادة إعمار قراباغ عاما بعد عام بالنسبة للمشاركين المحليين والدوليين.

وذكر الرئيس علييف أنه يتم في المعرض عرض أحدث التقنيات والحلول الابتكارية المتقدمة، كما تُناقش المشاريع المشتركة وفرص الشراكة وتستحدث فرص جديدة موجهة نحو المستقبل من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

كما اكد الرئيس الأذربيجاني ان هذا المعرض الذي يُقام للمرة الخامسة يُعزز مكانة أذربيجان كمركز عالمي للاستثمار والتكنولوجيا والابتكار إلى جانب عرض الإنجازات التي حققها البلد أمام العالم.