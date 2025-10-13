رؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا يعززون الشراكة الاستراتيجية

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

اختُتم الاجتماع الثلاثي الثالث لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا باعتماد إعلان إسلام آباد وشهد الاجتماع مناقشة التطورات الإقليمية والعالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية الباكستاني سردار أياز صادق على أهمية المنصة في توسيع العلاقات بين البرلمانات.

وبدورها أشارت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا إلى أن جميع القضايا بين البلدان الثلاثة تتم دراستها من منظور الصداقة والأخوة وذكرت أن العلاقات قد ارتفعت بالفعل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الثلاثية بعد قمة القادة التي عُقدت في لاتشين في مايو من العام الجاري مضيفة أن إعلان إسلام آباد يشمل جميع جوانب هذه العلاقات الأخوية ويحدد فرصاً جديدة لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

كما أكد رئيس مجلس الأمة الكبير التركي نعمان كورتولموش على أهمية استخدام الدبلوماسية البرلمانية لتعميق العلاقات بين البلدان والشعوب مشيراً إلى نجاح الاجتماع.