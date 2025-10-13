رؤساء برلمانات أذربيجان وتركيا وباكستان يزورون الهيئة الباكستانية لإدارة الكوارث

باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج)

بعد انتهاء الاجتماع الثلاثي الثالث الذي عُقد في إسلام آباد لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا زار المشاركون الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي للمجلس الوطني الأذربيجاني أنه تم تقديم معلومات مفصلة لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا ولأعضاء الوفود حول أنشطة الهيئة.

وقد قُدمت للضيوف عروض تفصيلية حول مبادئ عمل الهيئة في إدارة الكوارث وآليات الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وفرص التعاون الدولي.

وقد أشاد رؤساء البرلمانات بعمل الهيئة مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات وتوسيع التعاون في هذا المجال.