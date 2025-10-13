تسجيل أكثر من 31 ألف حالة زواج في أذربيجان خلال 8 أشهر

باكو، 14 أكتوبر، (اذرتاج)

شهدت أذربيجان خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 ارتفاعا في حالات الزواج وانخفاضا في حالات الطلاق حيث جاء في بيان هيئة الإحصاء الحكومية انه تم تسجيل 31403 حالة زواج و13869 حالة طلاق في جميع أنحاء البلد.

وارتفع معدل الزواج لكل 1000 شخص من 4.5 إلى 4.6 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 الماضي بينما انخفض معدل الطلاق من 2.1 إلى 2.