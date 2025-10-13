سفير فنزويلا يناقش الإصلاحات الاقتصادية والسلام الإقليمي في مؤتمر بباكو

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

عقدت سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية في باكو مؤتمراً في 14 أكتوبر بعنوان "فنزويلا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي: منطقة سلام".

وتحدث سفير فنزويلا لدى أذربيجان كريستوفر مارتينيز في الفعالية عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجه بلده في السنوات الأخيرة والإصلاحات الجارية. وأوضح أن فنزويلا تعيد بناء نموذجها الاقتصادي وتتخذ خطوات لضمان الرفاه الاجتماعي والاستخدام الفعال للموارد الوطنية معتبراً أن النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى هي الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية.

وشدد السفير على أهمية الحفاظ على الاستقرار والتعاون الإقليمي وأهمية الاعتراف بأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي كمنطقة سلام.

وفي إطار المؤتمر، قُدمت معلومات حول الإصلاحات الديمقراطية والعمليات الانتخابية ومشاركة المواطنين التي جرت في فنزويلا مؤخراً مؤكدين أن الإصلاحات على مستوى المجتمعات المحلية تهدف إلى تعزيز الحكم الديمقراطي.