رئيسا برلماني أذربيجان وتركيا يتفقدان المعالم التاريخية في لاهور

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

وصل رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا ورئيس مجلس الأمة الكبير التركي نعمان كورتولموش إلى مدينة لاهور الباكستانية في 14 أكتوبر على هامش زيارتهما باكستان للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الثالث لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن الوفود بدأت زيارتها لاهور بتفقد ضريح العلامة محمد إقبال المؤسس الروحي والشخصية الاجتماعية والسياسية والفيلسوف والشاعر الباكستاني ووضع رئيسا البرلمانين إكليلاً من الزهور أمام الضريح ووقعا على كتاب ضيوف الشرف.

بعد ذلك، زار الضيوف مسجد بادشاهي حيث تفقدوا عظمة التاريخ والتراث الديني لباكستان. وفي ختام الزيارة، توجهت الوفود إلى مجلس إقليم البنجاب وتعرفت على المبنى الإداري والمرافق المتوفرة فيه.