رؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا يلتقون رئيس وزراء البنجاب لمناقشة التعاون

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

التقى رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا ورئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق ورئيس مجلس الأمة الكبير التركي نعمان كورتولموش برئيسة وزراء إقليم البنجاب الباكستاني مريم نواز شريف في مدينة لاهور 14 أكتوبر.

وأفاد البرلمان الأذربيجاني بأن الاجتماع شهد بحث العلاقات بين البلدان الثلاثة وسبل توسيع التعاون البرلماني مع الإشارة الى أن القرب الثقافي والديني والروحي للشعوب يشكل أساس علاقات الصداقة والأخوة بين البلدان وتم التأكيد على أن الاتصالات السياسية الوثيقة والعلاقات الودية بين قادة البلدان لها تأثير كبير على تنمية العلاقات في جميع المجالات.

وجرى خلال المحادثات التأكيد على أهمية الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا الذي عقد في إسلام أباد مع التنويه الى أن آلية التعاون البرلماني الثلاثي هذه والاجتماعات المتبادلة والنشاط المشترك للنواب في المنظمات البرلمانية الدولية المرموقة تخدم تعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدان على المستوى البرلماني أيضاً.

كما تم تبادل وجهات النظر حول آفاق تطوير التعاون بصيغة ثنائية وثلاثية وسائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.