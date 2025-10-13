مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 14 أكتوبر.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

وتم توفير المتهم واردانيان بالمحامي المنتخب من طرفه هو وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقاييف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

وأوضح القاضي أقاييف قبل الاستماع إلى الإفادات الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة.

واستمرت جلسة المحكمة باستجواب المتضررين والورثة القانونيين للضحايا والأشخاص الذين يمثلون عنهم.

وأفاد المتضرر خير الله جان بخيشوف الوريث القانوني للضحية خيال جان بخيشوف ووالده بأن ابنه قُتل في ولاية أقدره نتيجة لانفجار قذيفة هاون أطلقتها بقايا الجيش الأرميني والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية بالقرب منه.

ورداً على أسئلة المدعي قال المتضرر إيلشاد شيداييف إنه أصيب بجروح في ذراعه وساقه في أراضي ولاية كلبجار نتيجة لاستفزاز بقايا الجيش الأرميني والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية.

وأما المتضرر كاميز إيباييف فقد روى في إفادته أنه أُسِر من قبل بقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية بعد أن ضل طريقه في ضباب بولاية كلبجار وخلال إجابته على أسئلة المدعي ذكر أنه نُقل معصوب العينين ولم يكن لديه معلومات عن مكان احتجازه وقال المتضرر إنه تعرض لشتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة والضرب أثناء فترة أسره.

ورداً على أسئلة محامي المتهم أورام بيرمان قال المتضرر إنه احتُجز عند أسره من قبل بقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية وإنه لم ير واردانيان خلال فترة أسره.

وأبلغ المتضرر طالح رضايف رداً على أسئلة المدعي أنه أصيب في أغدره نتيجة لانفجار قذيفة هاون أطلقتها بقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية.

وأفاد المتضرر زؤور علي أكبروف رداً على المدعي بأنه أصيب في أراضي ولاية خوجاوند نتيجة لسقوط وانفجار قذيفة أطلقتها مدفعية عناصر بقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية بالقرب منه مشيرا إلى إصابة عدة أشخاص آخرين إلى جانبه في الحادث.

كما ذكر المتضرر قسمت باشا عباسزاده رداً على أسئلة المدعي أنه أصيب في أراضي ولاية أغدام نتيجة لإطلاق النار من قبل بقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية وأشار إلى إصابة شخص آخر أيضاً خلال الحادث.

وأدلى المتضرر تلمان أديكوزالوف بإفادته رداً على أسئلة المدعي بأنه أصيب في أراضي ولاية خوجاوند نتيجة لإطلاق نار مدفعي من قبل بقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية .

وقال المتضرر إيلفين محمدوف في شهادته إنه أصيب بجروح بالغة في أراضي ولاية أغدام نتيجة لإطلاق النار من قبل بقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية وبسبب الإصابات التي تعرض لها بقي في غيبوبة لمدة 23 يوماً وهو حالياً مصاب بعجز من الدرجة الثانية.

وأشار المتضرر روشن حاجي بالايف في إفادته الى أنه أصيب نتيجة لسقوط وانفجار قذيفة مدفعية أطلقتها بقايا الجيش الأرميني والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في قرية سيرخاوند التابعة لولاية أغدره.

وأفاد المتضرر تيمور جعفروف في شهادته بأنه أصيب في أراضي ولاية لاتشين نتيجة لإطلاق النار من قبل بقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية وخلال الحادث قُتل شخص واحد وأصيب عدة أشخاص آخرون.

وذكر المتضرر عاقل قولييف في شهادته أنه أصيب في أراضي ولاية أغدام نتيجة لإطلاق نار من قبل عناصر بقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية .

وأكد المتضرر خاقاني قولييف في إفادته إنه أصيب بطلق ناري في أراضي ولاية أغدام نتيجة لإطلاق نار من قبل بقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية.

وقال المتضرر ديانت ماردانلي أيضاً في شهادته إنه أصيب في أراضي ولاية أغدام نتيجة لعمل تخريبي قام به فريق من بقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية.

كما أفاد المتضرر سرخان رحيموف في إفادته بأنه أصيب في أراضي ولاية أغدام أثناء توجهه بسيارة إسعاف لإجلاء الجرحى وذلك نتيجة لإطلاق النار من قبل بقايا الجيش الأرميني والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية وقال المتضرر إنه تعرض لإطلاق النار رغم وجود علامة تشير إلى أن سيارة الإجلاء هي مركبة طبية ونتيجة لذلك أصيب هو وأشخاص آخرون وأما الجرحى الذين كان من المفترض إجلاؤهم فقد توفوا لعدم تقديم المساعدة الطبية في الوقت المناسب.

وأبلغ المتضررون أنار سيدوف وتُركان جعفروف وبرويز أديكوزالوف بأنهم أصيبوا بإصابات مختلفة في مناطق مختلفة نتيجة لإطلاق النار من قبل بقايا الجيش الأرميني والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية.

وأدلى المتضرر محرّم كريملي بإفادته مفيدا بأنه أصيب في منطقة ذراعه نتيجة لإطلاق النار من طرف قناص تابع لبقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في منطقة بين ولايتي أغدام وأغدره ورداً على سؤال المتهم واردانيان قال المتضرر كريملي إنه عرفه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

بعد ذلك، تمت تلاوة تقارير الفحص الطبي الشرعي المتعلقة بالمتضررين والضحايا.

وتم تحديد موعد الجلسة التالية للمحكمة في 21 أكتوبر.

هذا وإن المتهم روبين واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 1ر279 والـ 2ر279 والـ 3ر279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 2ر318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.