الرئيس علييف: التخطيط الحضري أولوية استراتيجية في أذربيجان وإعادة إعمار قراباغ دليل على ذلك
باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج
أشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الثالثة من المنتدى الوطني للتنمية العمرانية إلى أن التخطيط الحضري يشكل أحد الاتجاهات ذات الأولوية في استراتيجية أذربيجان التنموية الوطنية .
وأفاد الرئيس علييف بأن المقاربات المعتمدة في مجال التخطيط الحضري والتحضر في البلد تساهم في الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والاقتصادي والتكيف مع تغير المناخ.
وشدد على أن أعمال الترميم والبناء واسعة النطاق الجارية في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين تثبت رؤية أذربيجان الاستراتيجية وقدراتها التنفيذية في مجال التخطيط الحضري.
