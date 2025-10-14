وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

الرئيس علييف: التخطيط الحضري أولوية استراتيجية في أذربيجان وإعادة إعمار قراباغ دليل على ذلك

الرئيس علييف: التخطيط الحضري أولوية استراتيجية في أذربيجان وإعادة إعمار قراباغ دليل على ذلك

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

أشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الثالثة من المنتدى الوطني للتنمية العمرانية إلى أن التخطيط الحضري يشكل أحد الاتجاهات ذات الأولوية في استراتيجية أذربيجان التنموية الوطنية .

وأفاد الرئيس علييف بأن المقاربات المعتمدة في مجال التخطيط الحضري والتحضر في البلد تساهم في الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والاقتصادي والتكيف مع تغير المناخ.

وشدد على أن أعمال الترميم والبناء واسعة النطاق الجارية في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين تثبت رؤية أذربيجان الاستراتيجية وقدراتها التنفيذية في مجال التخطيط الحضري.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

أذربيجان وهولندا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والواقع الإقليمي الجديد
  • ١٥.١٠.٢٠٢٥ [٢٠:٤٦]

أذربيجان وهولندا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والواقع الإقليمي الجديد

أذربيجان وهنغاريا تبحثان التعاون في الطاقة والمشاريع الاستراتيجية ونتائج قمة واشنطن
  • ١٥.١٠.٢٠٢٥ [١٩:٢٠]

أذربيجان وهنغاريا تبحثان التعاون في الطاقة والمشاريع الاستراتيجية ونتائج قمة واشنطن

مساعد الرئيس الأذربيجاني يلتقي مستشار المستشار الألماني
  • ١٥.١٠.٢٠٢٥ [١٨:١٤]

مساعد الرئيس الأذربيجاني يلتقي مستشار المستشار الألماني

انطلاق الدورة الثالثة من المنتدى الوطني للتخطيط الحضري في خانكندي الأذربيجانية بحضور دولي واسع - محدث
  • ١٥.١٠.٢٠٢٥ [١٦:٠٧]

انطلاق الدورة الثالثة من المنتدى الوطني للتخطيط الحضري في خانكندي الأذربيجانية بحضور دولي واسع - محدث

وزيرا خارجية أذربيجان وفنلندا يناقشان التحديات الأمنية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومستقبل عملية السلام
  • ١٥.١٠.٢٠٢٥ [١٥:٣٨]

وزيرا خارجية أذربيجان وفنلندا يناقشان التحديات الأمنية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومستقبل عملية السلام

الرئيس علييف: استضافة باكو المنتدى الحضري العالمي 2026 دليل على ثقة المجتمع الدولي في أذربيجان
  • ١٥.١٠.٢٠٢٥ [١٣:٣١]

الرئيس علييف: استضافة باكو المنتدى الحضري العالمي 2026 دليل على ثقة المجتمع الدولي في أذربيجان

الرئيس إلهام علييف: خانكندي رمز للسلام والإحياء وتتطور بما يتماشى مع مفهوم "المدينة الذكية"
  • ١٥.١٠.٢٠٢٥ [١٣:١٨]

الرئيس إلهام علييف: خانكندي رمز للسلام والإحياء وتتطور بما يتماشى مع مفهوم "المدينة الذكية"

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع عشر
  • ١٥.١٠.٢٠٢٥ [١٢:٠٩]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع عشر

ليلى علييفا تفتتح معرض ماما الطبيعة الأم الدولي في برلين للترويج للحوار البيئي العالمي
  • ١٥.١٠.٢٠٢٥ [١٠:٢١]

ليلى علييفا تفتتح معرض ماما الطبيعة الأم الدولي في برلين للترويج للحوار البيئي العالمي

أذربيجان وهولندا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والواقع الإقليمي الجديد

  • [20:46]

أذربيجان وهنغاريا تبحثان التعاون في الطاقة والمشاريع الاستراتيجية ونتائج قمة واشنطن

  • [19:20]

المندوب السامي المغربي لقدماء المقاومين يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في بحث وتوثيق هوية المفقودين

  • [18:37]

مشاركون في الدورة الثالثة من المنتدى الوطني الأذربيجاني للتخطيط الحضري يصلون الى شوشا

  • [18:20]

مساعد الرئيس الأذربيجاني يلتقي مستشار المستشار الألماني

  • [18:14]

الرئيس إلهام علييف يستقبل الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع الوفد المرافق لها - محدث

  • [16:23]

التصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان والبرازيل

  • [16:12]

انطلاق الدورة الثالثة من المنتدى الوطني للتخطيط الحضري في خانكندي الأذربيجانية بحضور دولي واسع - محدث

  • [16:07]

نازحون سابقون في جولة إعلامية بمدينة شوشا للاطلاع على أعمال إعادة الإعمار والفرص الاقتصادية

  • [16:06]

وزيرا خارجية أذربيجان وفنلندا يناقشان التحديات الأمنية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومستقبل عملية السلام

  • [15:38]

الرئيس علييف: استضافة باكو المنتدى الحضري العالمي 2026 دليل على ثقة المجتمع الدولي في أذربيجان

  • [13:31]

الرئيس إلهام علييف: خانكندي رمز للسلام والإحياء وتتطور بما يتماشى مع مفهوم "المدينة الذكية"

  • [13:18]

الرئيس علييف: التخطيط الحضري أولوية استراتيجية في أذربيجان وإعادة إعمار قراباغ دليل على ذلك

  • [13:10]

توقيع اتفاقيات تعاون بين شركات أذربيجان وبيلاروس

  • [12:54]

اجتماع وزراء دفاع الناتو يعقد في بروكسل

  • [12:52]

أذربيجان والمكسيك تعززان العلاقات الثقافية بافتتاح معرض "دييغو ريفيرا: وعد بمستقبل أفضل" في باكو

  • [12:44]

أذربيجان وبيلاروس تسعيان إلى تأسيس مشروع صناعي دولي

  • [12:34]

منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي يعقد في باكو

  • [12:09]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع عشر

  • [12:09]

انخفاض سعر برميل النفط

  • [11:49]

أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوى تاريخي

  • [11:27]

الذهب يرتفع بأكثر من 44 دولارا في الأسواق العالمية

  • [11:20]

اسعار النفط الأذربيجاني تتراجع بأكثر من 3 في المائة

  • [11:16]

أذربيجان تستضيف مؤتمراً دولياً للسياحة الصحية في باكو: التركيز على معايير الجودة والتعاون الدولي

  • [11:16]

ليلى علييفا تفتتح معرض ماما الطبيعة الأم الدولي في برلين للترويج للحوار البيئي العالمي

  • [10:21]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 14.10.2025 [21:33]

رؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا يلتقون رئيس وزراء البنجاب لمناقشة التعاون

  • 14.10.2025 [20:52]

انطلاق أيام الثقافة التركمانستانية في باكو بافتتاح الجناح الوطني

  • 14.10.2025 [20:10]

إيران وأذربيجان وروسيا تهدف لرفع حجم الشحن عبر ممر الشمال والجنوب إلى 15 مليون طن

  • 14.10.2025 [19:15]

أذربيجان تعتزم افتتاح ممر أراز عبر إيران مطلع العام المقبل لربط نخجوان وتنمية المناطق المحررة

  • 14.10.2025 [19:04]

رئيسا برلماني أذربيجان وتركيا يتفقدان المعالم التاريخية في لاهور

  • 14.10.2025 [18:39]

أرمينيا والولايات المتحدة تؤسسان مشروعاً مشتركاً لتطوير "طريق ترامب" المعروف بممر زنكزور

  • 14.10.2025 [18:24]

نائب رئيس الوزراء الروسي: أذربيجان دولة مهمة في ممر الشمال والجنوب

  • 14.10.2025 [18:20]

جورجيا تطلب حواراً مباشراً مع الولايات المتحدة وترفض قانون "ميغوباري"

  • 14.10.2025 [18:12]

ولادة نحو 64 ألف مولود جديد في أذربيجان خلال 8 أشهر

  • 14.10.2025 [17:52]

سفير فنزويلا يناقش الإصلاحات الاقتصادية والسلام الإقليمي في مؤتمر بباكو

  • 14.10.2025 [17:51]

تسجيل أكثر من 31 ألف حالة زواج في أذربيجان خلال 8 أشهر

  • 14.10.2025 [17:47]

سوكار تبدأ حفر أعمق بئر بحقل "أوميد" في أذربيجان باستخدام منصة "نبتون"

  • 14.10.2025 [17:40]

مسؤولون من أذربيجان وروسيا وإيران يتفقدون مشاريع ممر "الشمال - الجنوب" في أستارا

  • 14.10.2025 [17:32]

عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و249 ألف و500 نسمة

  • 14.10.2025 [17:27]

رئيس إدارة مسلمي القوقاز يلتقي مسؤولاً أممياً في الولايات المتحدة ويناقش جهود مكافحة الإسلاموفوبيا

  • 14.10.2025 [17:08]

توظيف طواقم التحكيم لإدارة مباريات الجولة الثامنة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

  • 14.10.2025 [17:06]

رئيس الكوب29 في البرازيل: التمويل التكيفي ليس إحساناً بل عدالة مناخية

  • 14.10.2025 [16:56]

مؤتمر دولي في باكو يناقش استقلال القضاء والعلاقة مع سلطتي التشريع والتنفيذ

  • 14.10.2025 [16:43]

أذربيجان تسجل زيادة 32 في المائة في عدد طلاب المنح الحكومية الأجانب للعام الدراسي 2025-2026

  • 14.10.2025 [16:32]

أذربيجان تختتم مشاركتها في بطولة ليما الكبرى للجودو بسبع ميداليات

  • 14.10.2025 [16:00]

رؤساء برلمانات أذربيجان وتركيا وباكستان يزورون الهيئة الباكستانية لإدارة الكوارث

  • 14.10.2025 [15:53]

الوزير: ارتفع حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وكازاخستان في النصف الأول من العام بأكثر من 4 مرات

  • 14.10.2025 [15:06]

المؤتمر العالمي للمحافظة على الطبيعة بأبو ظبي: المغرب يطلق أول استراتيجية وطنية لحماية الطيور الجارحة

  • 14.10.2025 [13:54]

العودة الكبرى: خوجالي تستقبل دفعة أخرى من سكانها

  • 14.10.2025 [13:15]

دخل مرسوم الرئيس التركي المتعلق بمواطني الدول الناطقة بالتركية حيز التنفيذ

  • 14.10.2025 [13:13]

أذربيجان تعلن اكتمال المرحلة الأولى من إعادة إعمار لاتشين

  • 14.10.2025 [12:53]

رؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا يعززون الشراكة الاستراتيجية

  • 14.10.2025 [12:49]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثامن عشر

  • 14.10.2025 [12:35]

الرئيس إلهام علييف: من المُرضي تزايد أهمية معرض إعادة إعمار قراباغ عاما بعد عام

  • 14.10.2025 [12:31]

منتخب أذربيجان يخسر أمام أوكرانيا ويتذيل المجموعة في تصفيات كأس العالم

  • 14.10.2025 [12:27]

الرئيس الأذربيجاني: تتحول قراباغ إلى منطقة التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين

  • 14.10.2025 [12:24]

انطلاق فعاليات النسخة الـ30 من "أسبوع بحر الخزر للبناء" في باكو بمشاركة دولية واسعة

  • 14.10.2025 [12:16]

رئيس باكستان يستقبل رئيسي برلماني أذربيجان وتركيا

  • 14.10.2025 [11:37]

تنظيم تدريب مشترك في إطار التعاون بين شركتي سوكار والبترول التركية

  • 14.10.2025 [11:37]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

  • 14.10.2025 [11:34]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 14.10.2025 [11:12]

أسعار الذهب في السوق العالمية يستمر في الارتفاع

  • 14.10.2025 [10:45]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 14.10.2025 [10:24]

الرئيس إلهام علييف يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام - محدث 7

  • 13.10.2025 [23:31]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 13.10.2025 [19:53]

أذربيجان وإيران تبحثان جسر أقبند وتطوير ممر الشمال والجنوب وسط نمو الشحن

  • 13.10.2025 [19:19]

انطلاق أيام الثقافة التركمانية في باكو

  • 13.10.2025 [18:15]

وزيرة خارجية جورجيا تتهم الاتحاد الأوروبي باستخدام ملف التأشيرات كأداة ضغط سياسي

  • 13.10.2025 [18:08]

أذربيجان وروسيا تسجلان زيادة حادة في التجارة وتؤكدان على تطوير ممر الشمال والجنوب

  • 13.10.2025 [17:55]

رئيس إدارة مسلمي القوقاز يلتقى الأمين العام للأمم المتحدة في الولايات المتحدة

  • 13.10.2025 [17:19]

مونديال الشيلي لأقل من 20 سنة: تأهل المنتخب المغربي إلى نصف النهاية على حساب نظيره الأمريكي

  • 13.10.2025 [17:19]

النهضة الروحية في قراباغ: جامعة قراباغ تستضيف يوماً للقيم تزامناً مع الذكرى الخامسة للانتصار

  • 13.10.2025 [17:18]

رئيس إدارة مسلمي القوقاز يلتقي مسؤولين في البيت الأبيض ويتهم الكنيسة الأرمينية بعرقلة السلام

  • 13.10.2025 [16:26]

رئيسة المجلس الوطني: ممر زنكزور سيصبح رابطا مهما للنقل في أوراسيا

  • 13.10.2025 [15:52]

رئيسة البرلمان: أذربيجان وباكستان وتركيا دعمت دائما بعضها بعضا

  • 13.10.2025 [15:42]

محكمة باكو العسكرية تكشف عن وثائق جيش أرمينيا السرية خلال محاكمة المواطنين الأرمن بالجرائم الكبرى ضد أذربيجان دولة وشعبا

  • 13.10.2025 [15:14]

الممثل الخاص للرئيس: تم تدمير جميع المساجد خلال فترة الاحتلال الأرميني في خانكندي

  • 13.10.2025 [14:56]

قمة باكو الثلاثية ترسخ التعاون الاستراتيجي بين أذربيجان وروسيا وإيران: هدف شحن بـ 15 مليون طن وممرات جديدة

  • 13.10.2025 [14:47]

نائب رئيس الوزراء: النصر الذي حققته أذربيجان في حرب الوطن قد أحدث فرصاً جديدة في مجال النقل واللوجستيات

  • 13.10.2025 [14:27]

وزيرة إيرانية: إيران تستهدف نقل 15 مليون طن عبر ممر الشمال والجنوب حتى 2030م

  • 13.10.2025 [14:14]

نائب رئيس الوزراء الروسي: ممر الشمال والجنوب يشهد قفزة في الشحن مع مناقشات لدمج شبكات السكك الحديدية الثلاث

  • 13.10.2025 [14:06]

نائب رئيس الوزراء: أذربيجان تعتزم توسيع التعاون مع روسيا وإيران شرط عدم التدخل في شؤونها الداخلية

  • 13.10.2025 [14:01]

أذال تحضر طائرتها الثانية أيرباص ايه 320 نيو باكو

  • 13.10.2025 [12:07]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع عشر

  • 13.10.2025 [12:00]

ترامب يتوجه إلى إسرائيل

  • 13.10.2025 [11:55]

بدء تبادل الأسرى في غزة

  • 13.10.2025 [11:54]

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في المكسيك إلى 44 قتيلا

  • 13.10.2025 [11:53]

تطهير مساحة 1497.5 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

  • 13.10.2025 [11:21]

سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 93 دولارا

  • 13.10.2025 [10:57]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 13.10.2025 [10:53]

انطلاق الاجتماع الثلاثي الثالث لرؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا في إسلام آباد

  • 13.10.2025 [10:19]

رئيسة المجلس الوطني تصل الى باكستان في زيارة عمل

  • 13.10.2025 [09:23]

رئيس المحكمة العليا الأذربيجانية: النظام القضائي يدخل عصر الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المناخية

  • 12.10.2025 [19:52]

أذربيجان تدخل عصراً جديداً في إدارة المياه: إطلاق الخريطة المائية الإلكترونية ومكافحة الاستخدام غير القانوني

  • 12.10.2025 [19:32]

الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية في المناطق المختلفة

  • 12.10.2025 [19:06]

الرئيس علييف: الاتحاد الدولي للقضاة مؤسسة حيوية لحماية الاستقلال القضائي

  • 12.10.2025 [18:59]

الرئيس الأذربيجاني يلفت الانتباه إلى تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي على الأنظمة القضائية

  • 12.10.2025 [18:52]

الرئيس الأذربيجاني: بناء دولة القانون أولوية استراتيجية لسياسة أذربيجان

  • 12.10.2025 [18:48]

تركيا وسورية تُجريان محادثات أمنية في أنقرة بمشاركة وزيري الدفاع والخارجية ورئيسي المخابرات

  • 12.10.2025 [18:46]