الرئيس إلهام علييف: خانكندي رمز للسلام والإحياء وتتطور بما يتماشى مع مفهوم "المدينة الذكية"

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

أشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الثالثة من المنتدى الوطني للتخطيط العمراني إلى أن انعقاد المنتدى في مدينة خانكندي يحمل "معنى خاصاً".

وأكد الرئيس علييف أن مدينة خانكندي التي ظلت تحت الاحتلال الأرميني لسنوات عديدة هي اليوم رمز "للسلام والترميم والإحياء" مشددا على أن مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها في خانكندي تضمن تطوير المدينة بما يتماشى مع مفهوم "المدينة الحديثة والذكية والمبتكرة".