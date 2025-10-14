الرئيس علييف: استضافة باكو المنتدى الحضري العالمي 2026 دليل على ثقة المجتمع الدولي في أذربيجان

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

أشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الثالثة من المنتدى الوطني للتخطيط العمراني إلى أن قرار استضافة باكو الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي في 2026م وهو أحد أكثر الفعاليات تأثيراً في مجال التخطيط الحضري يعد مؤشراً على مساهمة أذربيجان في عمليات التوسع الحضري العالمية والثقة العالية التي اكتسبتها كشريك موثوق به.

وأكد الرئيس الأذربيجاني أن هذا الاجتماع المرموق سيعزز دور أذربيجان في عمليات التوسع الحضري العالمية وسيساهم بشكل كبير في التنمية المستدامة للمنطقة والأهداف العالمية للتوسع الحضري بشكل عام.