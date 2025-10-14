نازحون سابقون في جولة إعلامية بمدينة شوشا للاطلاع على أعمال إعادة الإعمار والفرص الاقتصادية

باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج)

نظمت اللجنة الحكومية لشؤون اللاجئين والنازحين جولة إعلامية جديدة إلى مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني لمجموعة من النازحين السابقين الذين انخرطوا في أنشطة مدرة للدخل وذلك في إطار تنفيذ برنامج الدولة الأول للعودة الكبرى.

تلقى المشاركون في الجولة معلومات مفصلة حول تدابير إعادة الإعمار واسعة النطاق وإصلاح البنية التحتية وفرص العمل التي يتم توفيرها في المدينة بناءً على توجيهات الرئيس إلهام علييف فيما أحيطوا علما مفصلا بأنه يجري توفير الظروف اللازمة للأشخاص الذين سيعملون ويعيشون في شوشا.

كما زار المشاركون الآثار التاريخية والطبيعية في المدينة واطلعوا عن كثب على الظروف التي أُنشئت للعائلات النازحة التي عادت إلى موطنها الأصلي ضمن عملية العودة الكبرى.

وتم التأكيد على أن مثل هذه الجولات الإعلامية تحمل أهمية كبيرة للتعرف عن كثب على سير عملية العودة الكبرى وعملية التوطين الدائم والاندماج في الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة. وقيل إن الجولات الإعلامية إلى الأراضي المحررة الأخرى ستستمر في إطار خطة عمل برنامج الدولة الأول للعودة الكبرى.