مساعد الرئيس الأذربيجاني يلتقي مستشار المستشار الألماني

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

التقى مساعد الرئيس الأذربيجاني ومدير إدارة الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف مستشار المستشار الألماني للسياسة الخارجية والأمنية غونتر ساوتر في برلين حيث نشر حاجييف تفاصيل اللقاء عبر حسابه على منصة "إكس" .

وذكر حاجييف أن الاجتماع تناول مناقشة المسائل الثنائية والإقليمية بين البلدين مضيفا في تصريحه "أن عهد السلم الجديد الذي نشأ في المنطقة يفتح آفاقاً واسعة لتطوير علاقاتنا وتعاوننا مع الاتحاد الأوروبي أيضاً".