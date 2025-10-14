أذربيجان وهنغاريا تبحثان التعاون في الطاقة والمشاريع الاستراتيجية ونتائج قمة واشنطن

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

عُقد الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين وزارة الخارجية الأذربيجانية ووزارة الخارجية والتجارة الهنغارية في بودابست وترأس الوفد الأذربيجاني نائب وزير الخارجية فارض رضاييف بينما ترأست الوفد الهنغاري نائبة وزير الخارجية والتجارة بوغلاركا إيليس.

وناقش الجانبان خلال المشاورات الوضع الحالي وآفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين. كما تم التباحث حول مشاريع الطاقة والنقل الاستراتيجية التي تنفذها أذربيجان.

وتطرق الجانبان إلى آفاق تعزيز التعاون المثمر ضمن المنظمات الدولية وفي هذا الإطار، تم توجيه الشكر لهنغاريا على استضافتها الرفيعة المستوى للقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في بودابست يوم 21 مايو من هذا العام وتم التأكيد على أهمية المناقشات والقرارات المتخذة في القمة الثانية عشرة للمنظمة التي عقدت في غابالا يوم 7 أكتوبر.

كما تم تقدير نتائج الاجتماع الذي عُقد في واشنطن في 8 أغسطس من هذا العام بين قادة أذربيجان والولايات المتحدة وأرمينيا وتم إطلاع الجانب الهنغاري على آفاق إرساء السلام والتعاون الإقليمي في المنطقة. وأعرب الجانب الأذربيجاني عن امتنانه من الدعم الودي الذي تقدمه هنغاريا لأعمال إزالة الألغام وإعادة الإعمار في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني.