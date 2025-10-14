أذربيجان وهولندا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والواقع الإقليمي الجديد

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

التقى نائب وزير خارجية أذربيجان إيلنور محمدوف نظيره الهولندي مارسيل دي فينك في هولندا 15 أكتوبر.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الاتصالات رفيعة المستوى الأخيرة بين البلدين ولا سيما الاجتماع الذي عُقد بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف على هامش القمة السابعة للمجموعة السياسية الأوروبية قد أرست أساساً إيجابياً لتطوير العلاقات.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار الحوار السياسي المنتظم، بما في ذلك تنظيم اجتماعات بين وزيري الخارجية وعقد المشاورات السياسية بين الوزارتين مشيرين إلى زيارة دي فينك باكو في فبراير الماضي كخطوة مهمة.

وتم تبادل وجهات النظر حول الفرص المتاحة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات مع التأكيد على أن التعاون الاقتصادي يحتل مكانة هامة في العلاقات الثنائية وتم التعبير عن الارتياح من الأداء الناجح للشركات الهولندية في أذربيجان.

كما ركز الاجتماع على المسائل الثنائية والمتعددة الأطراف والمسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الحقائق الجديدة الناشئة في المنطقة في الفترة ما بعد الصراع وعملية السلام ونتائج اجتماع واشنطن التاريخي.

وقدم نائب الوزير محمدوف لنظيره الهولندي إيجازاً عن الخطوات التي تتخذها أذربيجان لضمان التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة.