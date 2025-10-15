محكمة باكو العسكرية تعلن وثائق بشأن "أضرار اقتصادية جسيمة" جراء استغلال أرمينيا موارد أراضي أذربيجان المحتلة

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

استمرت جلسة محكمة باكو العسكرية في 16 أكتوبر اليوم للنظر في القضية الجنائية المتهم فيها مجموعة من المواطنين من جمهورية أرمينيا وذلك من خلال إعلان وثائق القضية وتم في بداية الجلسة تلاوة وثيقة تتعلق بالأضرار والخسائر الاقتصادية المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الأذربيجاني.

أشارت الوثيقة إلى أن عدوان واحتلال أرمينيا العسكري أراضي أذربيجان تسببا في توقف النشاط الاقتصادي لجميع الكيانات الاقتصادية في الأراضي الأذربيجانية المتأثرة بشكل مباشر. كما تم استغلال الموارد الاقتصادية للمنطقة بشكل غير قانوني من قبل أرمينيا بما في ذلك بيع حقوق استغلال الموارد الطبيعية لشركات أجنبية مما أدى إلى تعرض الاقتصاد الأذربيجاني السكان والمنشآت والدولة لأضرار وخسائر جسيمة.

وذكرت الوثائق أيضاً أن الاحتلال الارميني الذي استمر لما يقرب من 30 عاماً شهد استغلالاً غير قانوني لاحتياطيات المواد الخام المعدنية مما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة ضخمة وإلحاق ضرر اقتصادي كبير بأذربيجان وشملت أعمال الاستغلال غير القانوني مناجم الخام وغير الخام إضافة إلى الاستخدام غير المشروع لجميع أنواع موارد المياه الجوفية.

كما أشارت الوثائق إلى أن محطات الطاقة الكهرومائية الأذربيجانية في الأراضي المحتلة استُغلت بشكل غير قانوني من قبل قوات الاحتلال لإنتاج الطاقة الكهربائية دون الالتزام بأي قواعد بيئية فضلاً عن تعذر استكمال بناء محطات طاقة أخرى، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة في مجال إنتاج الطاقة الكهرومائية. وعلاوة على ذلك، أدى العدوان الارميني إلى استحالة ممارسة السكان للأنشطة الزراعية في الأراضي المحتلة مما كبّد السكان والدولة خسائر اقتصادية كبيرة.

وتناولت وثيقة أخرى بعنوان "الأضرار الناجمة عن التلوث بالألغام والذخائر غير المنفجرة" قيام أرمينيا بزرع مئات الآلاف من الألغام وتلويث مناطق واسعة بالذخائر غير المنفجرة خلال فترة الاحتلال وشددت الوثيقة على أن هذا التلوث يتطلب وقتاً طويلاً وموارد مالية ضخمة لضمان إعادة دمج الأراضي المحررة بشكل كامل في سائر أنحاء أذربيجان.

هذا وتستمر محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك إعداد وشن الحرب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب والاستيلاء على السلطة بالقوة والاحتفاظ بها بالقوة وغيرها من الجرائم المتعددة التي ارتُكبت نتيجة للعدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان.