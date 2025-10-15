أذربيجان وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون الصحي والتركيز على التطبيب عن بعد والرقمنة

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

عقد اجتماع في وزارة الصحة الاذربيجانية مع سفير دولة إسرائيل في باكو رونين كراوس فيما جاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزارة أن الاجتماع شهد تناول الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون في المجال الصحي بين أذربيجان وإسرائيل.

وشدد الجانبان على أهمية تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات العلوم الطبية وتطبيق التقنيات المتقدمة وتدريب الكوادر ورقمنة النظام الصحي.

ومن جانبه، أشار وزير الصحة الأذربيجاني تيمور موساييف إلى أن الخبرة الإسرائيلية المتقدمة في النظام الصحي تثير اهتمام أذربيجان مؤكداً ضرورة توسيع التبادل المعرفي في هذا القطاع. وسلط موساييف الضوء على الفرص الواسعة لتنفيذ مشاريع ذات منفعة متبادلة خاصة في مجالات التعليم الطبي وإدارة المستشفيات والتطبيب عن بعد والصناعات الدوائية والتقنيات الطبية والسياحة العلاجية فضلاً عن تعزيز الروابط المباشرة بين المراكز الطبية والمؤسسات البحثية الرائدة في البلدين.

وبدوره، أكد السفير رونين كراوس أن علاقات الصداقة والشراكة بين إسرائيل وأذربيجان تتطور بشكل متصاعد مشيراً إلى أن التعاون في المجال الصحي يمثل جزء مهماً من هذه العلاقات.

كما تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.