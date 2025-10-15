دبلوماسية أذربيجانية تتحدث في "ساينس بو" عن السياسة الوطنية والواقع الإقليمي الجديد ورئاسة المنظمات الدولية

باريس، 16 أكتوبر، أذرتاج

التقت سفيرة أذربيجان لدى فرنسا ليلى عبد اللهييفا طلاب جامعة العلوم السياسية إحدى المؤسسات التعليمية العليا الرائدة في فرنسا وألقت خطاباً تقديمياً واسعاً وتحدثت السفيرة للطلاب عن تاريخ أذربيجان الثري وتراثها الثقافي وسياستها الخارجية متعددة الاتجاهات والحقائق الجديدة التي أوجدتها في المنطقة.

وتناولت الدبلوماسية النتائج الإيجابية للسياسة الداخلية والخارجية التي أرسى أسسها الزعيم الراحل حيدر علييف وتستمر بنجاح تحت قيادة الرئيس إلهام علييف ودور أذربيجان على الساحة الدولية وعلاقاتها الثنائية مع بلدان العالم مع إيلاء الأولوية للبلدان المجاورة.

وأكدت السفيرة عبد اللهييفا على المشاركة الفعالة للبلد في المنظمات الدولية وأطلعت الطلاب على علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الناتو ورئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز ورئاستها الحالية للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية والفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي يستضيفها البلد. كما تحدثت السفيرة عن استراتيجية البلد للتحول إلى الطاقة الخضراء والجهود المبذولة لضمان نجاح مؤتمر الكوب29 .

وأشارت السفيرة إلى أن أذربيجان تقع في منطقة جيوسياسية بالغة الأهمية وتساهم بفعالية في حوار الثقافات والأديان وشددت على أن نفوذ أذربيجان في ارتفاع مستمر بفضل السياسة الناجحة للرئيس إلهام علييف وأن بلدان العالم تعتبر أذربيجان منصة دولية موثوقة.

كما تم خلال الاجتماع تقديم معلومات مفصلة حول الوضع الحالي لعلاقات أذربيجان التي تلفت الانتباه بموقعها الجيوسياسي الهام مع فرنسا في السنوات الأخيرة وفي الختام أجابت السفيرة على أسئلة الطلاب المتعلقة بأنشطة أذربيجان الدولية .