نائب رئيس الوزراء يبلغ وفد اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية باتفاق السلام مع أرمينيا ويقدر أضرار الاحتلال بـ 150 مليار دولار

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

التقى نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني سمير شريفوف رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية تشونغ إيوي يونغ مع الوفد المرافق له.

وأكد شريفوف خلال الاجتماع أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وضع تطوير العلاقات مع البلدان الآسيوية كأولوية رئيسية للسياسة الخارجية مشيراً إلى أن البلد ينفذ برامج مساعدات للبلدان النامية في آسيا وأوقيانوسيا وخاصة الدول الجزرية الصغيرة.

وقدم نائب رئيس الوزراء إحاطة مفصلة حول استعادة أذربيجان لسلامتها الإقليمية وسيادتها بتحرير أراضيها المحتلة عام 2020م وأشار إلى أن العدوان الأرميني تسبب في خسائر مالية فادحة حيث تُقدر الأضرار التي لحقت بأذربيجان بنحو 150 مليار دولار أمريكي.

وشدد شريفوف على أنه على الرغم من هذه التحديات عرضت أذربيجان كدولة محبة للسلام التوقيع على اتفاقية سلام مع أرمينيا وتم التوصل إلى "اتفاق تاريخي" لإحلال السلام بين البلدين في واشنطن في 8 أغسطس.

كما تم تناول مساهمات حزب أذربيجان الجديدة في أنشطة اللجنة والدور الذي تلعبه أذربيجان في تعزيز الحوار السياسي والاستقرار في آسيا من خلال مشاركتها الفعالة في مبادرات المؤتمر. وتطرق الطرفان في الاجتماع إلى أهمية الاجتماع الرابع للمجلس الثقافي الآسيوي التابع للمؤتمر الذي سيعقد في باكو تحت عنوان "من التنوع الوطني إلى التضامن العالمي: دور الثقافة في النظام العالمي الجديد".