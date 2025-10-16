مجلس الثقافة التابع لمؤتمر الأحزاب الآسيوية يبدأ أعماله في باكو لمناقشة دور الثقافة في التضامن العالمي

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

بدأ الاجتماع الرابع للمجلس الثقافي للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية أعماله في باكو يوم 17 أكتوبر بمشاركة وفود رفيعة المستوى وشخصيات بارزة في مجالي الثقافة والسياسة من آسيا ومناطق أخرى.

وينعقد الاجتماع تحت عنوان "من التنوع الوطني إلى التضامن العالمي: دور الثقافة في النظام العالمي الجديد".

وافتُتح الاجتماع بتلاوة رسالة موجهة إلى المشاركين من قبل رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس حزب أذربيجان الجديدة إلهام علييف وتولى قراءة الرسالة رئيس دائرة العلاقات مع الأحزاب السياسية والسلطة التشريعية في الإدارة الرئاسية عدالت ولييف.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع سُبل التعاون الإقليمي والدبلوماسية الثقافية والتوجهات المستقبلية لسياسة التعددية الثقافية ويُنتظر أن يتم في ختام اجتماع المجلس الثقافي للمؤتمر اعتماد بيان مشترك.