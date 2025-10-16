الرئيس إلهام علييف: مجلس الثقافة الآسيوي للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية يعد منصة مهمة في الكشف عن إمكانيات الحوار بين الثقافات في القارة

باكو، 17 أكتوبر، (أذرتاج)

أشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة وجهها إلى المشاركين في الاجتماع الرابع لمجلس الثقافة الآسيوي للمنتدى الآسيوي للأحزاب السياسية إلى ان مجلس الثقافة الآسيوي للمنتدى الآسيوي للأحزاب السياسية يعد منصة مهمة في الكشف عن إمكانيات الحوار بين الثقافات في القارة.

وأضاف رئيس الدولة أن موضوع اجتماع مجلس الثقافة الآسيوي الحالي يتماشى مع الأولويات العالمية الأكثر إلحاحا ويسهم في بناء نظام عالمي جديد قائم على أسس إنسانية وشاملة.