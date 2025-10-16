الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تشجع العلاقات المتناغمة بين الثقافات على الصعيد الدولي

باكو، 17 أكتوبر، (أذرتاج)

أشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة وجهها إلى المشاركين في الاجتماع الرابع لمجلس الثقافة الآسيوي للمنتدى الآسيوي للأحزاب السياسية إلى ان أذربيجان تشجع في الوقت نفسه العلاقات المتناغمة بين الثقافات على الصعيد الدولي وتستمر في تقديم عدد من المبادرات ضمن إطار الحوار بين الحضارات.

كما أشار الرئيس إلهام علييف إلى أن منتدى الحوار بين الثقافات الذي تستضيفه أذربيجان تقليديا قد أصبح منصة مهمة تدعم المبادرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز السلام من خلال الثقافة.