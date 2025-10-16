الرئيس إلهام علييف: أذربيجان كانت دائما مكانا فريدا حيث تلتقي مختلف الحضارات عبر التاريخ

باكو، 17 أكتوبر، (أذرتاج)

أشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة وجهها إلى المشاركين في الاجتماع الرابع لمجلس الثقافة الآسيوي للمنتدى الآسيوي للأحزاب السياسية إلى ان أذربيجان عبر التاريخ كانت مكانا فريدا تلتقي فيه مختلف الحضارات حيث تشكلت الثقافات والأديان والتقاليد في بيئة من التفاعل المتبادل.

واضاف رئيس الدولة أن التطور الاجتماعي والسياسي في أذربيجان متعددة القوميات والطوائف كان له دور كبير في التعايش المشترك في بيئة من الاحترام المتبادل والثقة والسلام بين ممثلي جميع الأديان والمجموعات الإثنية.

وأكد الرئيس إلهام علييف ان "الحفاظ على تقاليد التعددية الثقافية والتسامح جزء لا يتجزأ من الأسس الاجتماعية والثقافية للمجتمع الأذربيجاني ويشكل أحد الاتجاهات الرئيسية في السياسة الحكومية".