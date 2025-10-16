انتخاب نائب المجلس الوطني رئيسا لمجلس الثقافة الآسيوي للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية

باكو، 17 أكتوبر، (أذرتاج)

جرت في السابع عشر من أكتوبر اليوم مناقشة مستجدات مهمة خلال الاجتماع الرابع لمجلس الثقافة الآسيوي للمنتدى الآسيوي للأحزاب السياسية الذي عُقد في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم طرح مسألة إعادة النظر في قواعد عمل المجلس وتقديم مرشحي أعضاء المكتب وانتخب رئيس لجنة بالمجلس الوطني الأذربيجاني شاهن إسماعيلوف رئيسا لمجلس الثقافة الآسيوي للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية.