محكمة باكو العسكرية تواصل النظر في قضية المواطنين الأرمن المتهمين بالتحريض على الكراهية والحرب

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

تواصل محكمة باكو العسكرية في 17 أكتوبر النظر في القضية الجنائية المتهم فيها عدد من مواطني جمهورية أرمينيا ومن بينهم أراييك هاروتيونيان وباكو ساهاكيان وديفيد بابايان وغيرهم وذلك بإعلان الوثائق المتعلقة بالقضية.

وتم خلال جلسة المحكمة فحص وثائق تستند إلى مقابلات وتصريحات أدلى بها المتهمون في عدد من المصادر الإلكترونية والاجتماعات إضافة إلى منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتُظهر الوثائق أن هذه المقابلات والتصريحات والمنشورات تتضمن دعوات تمهد لنشر العداوة العرقية والقومية والدينية بين الشعوب وتصريحات ضد السلامة الإقليمية والسيادة لجمهورية أذربيجان ومعلومات ذات طابع إجرامي فضلاً عن دعوات للتحريض على الحرب والإرهاب.

هذا وتستمر محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك إعداد وشن الحرب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب والاستيلاء على السلطة بالقوة والاحتفاظ بها بالقوة وغيرها من الجرائم المتعددة التي ارتُكبت نتيجة للعدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان.