نتائج الجولة التاسعة بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

اختتمت الجولة التاسعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في الموسم الجديد 2025/2026م.

وخسر كروان يفلاخ أمام توران طاووس ضيفه بهدف مقابل هدفين.

كما خسر كبز كنجة أمام إيميشلي ضيفه بثلاثة أهداف دون رد.

وتعادل أراز نخجوان مع صباح باكو ضيفه بهدفين لكل واحد منهما.

وتغلب زيرة باكو على سومقايت ضيفه بهدف يتيم.

وخسر غابالا أمام نفطجي باكو ضيفه بهدفين نظيفين.

وتمكن شاماخي من تحقيق التعادل السلبي ضيفا على قراباغ أغدام.

وبهذه النتائج استعاد توران طاووس صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة ويليه قراباغ ثانيا برصيد 17 نقطة وزيرة ثالثا وأراز نخجوان رابعا برصيد 16 نقطة لكل واحد منهما وصباح خامسا برصيد 15 نقطة وسومقايت سادسا برصيد 14 نقطة وإيميشلي سابعا ونفطجي ثامنا برصيد 12 نقطة لكل واحد منهما وشاماخي تاسعا برصيد 10 نقاط وغابالا عاشرا وكروان يفلاخ حادي عشر المشاركان في 5 نقاط من الرصيد وكبز ثاني عشر برصيد 3 نقاط.

ويتصدر قائمة الهدافين سيماكالا لاعب أراز نخجوان برصيد 6 أهداف وميكيلس لاعب صباح برصيد 5 أهداف ويليهما 7 لاعبين لمختلف الأندية برصيد 3 أهداف لكل واحد منهم.