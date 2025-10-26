فريق أذربيجاني يشارك في بطولة العالم لرياضة الإنقاذ والإطفاء في الرياض

القاهرة، 27 أكتوبر، (أذرتاج)

تم افتتاح بطولة العالم الـ20 للرجال والـ11 للنساء في رياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

أفادت وكالة أذرتاج أن المسابقات التي تستمر حتى 1 نوفمبر تشارك فيها فرق من أذربيجان والبحرين وبيلاروس وبوركينا فاسو وبلغاريا والكاميرون والصين وكوت ديفوار وجمهورية التشيك والإمارات وألمانيا وإيران وقطر وكازاخستان وقيرغيزستان ومنغوليا والاتحاد الروسي وسلوفاكيا وطاجيكستان وأوزبكستان والنمسا والسعودية.

وتهدف بطولة العالم إلى التعريف بالمهن الخاصة بالإطفاء والإنقاذ وتعزيز تقاليد الصداقة بين خدمات الإطفاء والإنقاذ في مختلف البلدان وتطوير المهارات الرياضية المهنية وكذلك تعزيز رياضة الإطفاء والإنقاذ على المستوى الدولي.

هذا وتأسست "الاتحاد الدولي للرياضيين في مجال الإطفاء والإنقاذ" عام 2001 بقرار المؤتمر الدولي الأول لقادة خدمات الإطفاء والإنقاذ وهي تجمع الآن رجال الإطفاء والإنقاذ من 33 بلدا. وتمت إقامة أول بطولة عالمية في هذه الرياضة في موسكو في عام 2002.