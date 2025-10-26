تنظيم منتدى شباب العالم التركي في كازاخستان

باكو، 27 أكتوبر، (اذرتاج)

تم تنظيم "منتدى شباب العالم التركي" بعنوان "الصداقات بين الأمم" بدعم لجنة الدولة الأذربيجانية لشؤون الشتات وجمعية "قراباغ" الإثنية الثقافية وجامعة أحمد يسوي التركية الكازاخستانية في ولاية تركستان الكازاخستانية.

أفادت وكالة اذرتاج أنه تم عرض معرض يعكس ثقافات الأمم المشاركة في المنتدى وكذلك عينات من المأكولات الوطنية.

وألقت رئيسة جمعية "قراباغ" راملة مصطفايفا كلمة تناولت فيها أهمية المنتدى مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز الدور الإيجابي للشباب في العلاقات بين الأمم وتعزز من التكامل الثقافي بين شعوب العالم التركي.

ومن جانبه، تمنى ممثلو المؤسسات الحكومية في ولاية تركستان النجاح للشباب مؤكدين على أهمية التعاون.

واختتمت الفعاليات ببرنامج فني تضمن عروضا غنائية لمطربين من أذربيجان ورقصات تقليدية قدمها شباب يمثلون مختلف الأمم.