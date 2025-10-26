محكمة باكو العسكرية تواصل إعلان إفادات متضرري الألغام والقصف المدفعي في المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

تواصلت محكمة باكو العسكرية 27 أكتوبر اليوم جلسات النظر في القضية الجنائية المتهم فيها مجموعة من رعايا جمهورية أرمينيا، حيث تم إعلان إفادات الأشخاص المتضررين وورثة الضحايا الشرعيين الذين لم يتمكنوا من الحضور.

وشملت الإفادات وقائع متعددة للضرر الذي لحق بالمدنيين والأصول، حيث ذكر المتضرر السائق نادر بدير أوغلو سيدوف أنه أصيب مع زميله في نوفمبر 2021 عندما اصطدمت الحفارة التي كان يقودها بلغم زرته بقايا القوات المسلحة الأرمينية والتشكيلات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في ولاية زنكيلان المحررة.

كما تم إعلان إفادة المتضرر بك كيشي موسى أوغلو زينالوف الذي قال في شهادته إنه أصيب بجروح وتضرر منزله بالكامل جراء سقوط قذيفة أطلقتها القوات المسلحة الأرمينية على منزله في قرية قراداغلي التابعة لولاية أغدام في سبتمبر 2020.

وفي إفادات أخرى تم تسجيل إصابات مدنية نتيجة للقصف والاشتباكات في سبتمبر 2023 في مختلف مناطق ولايتي أغدام وأغدره شملت مهمان فكرت أوغلو حسنوف وحسين ماهر أوغلو قولييف وعمران ألمان أوغلو حسنلي.

وتضمنت الجلسة أيضاً إعلان إفادات الورثة الشرعيين عن مقتل ذويهم ومنهم سمير واقف أوغلو فرض علييف في سبتمبر 2020 ومير رحيم مير مهدي أوغلو إسماعيلوف في أكتوبر 2020 بالقرب من قرية صوقوفوشان في ولاية ترتر.

هذا وتستمر محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك إعداد وشن الحرب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب والاستيلاء على السلطة بالقوة والاحتفاظ بها بالقوة وغيرها من الجرائم المتعددة التي ارتُكبت نتيجة للعدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان.