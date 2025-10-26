قيادة برلمانية واستثمارية تركية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتنسيق التشريعات

باكو، 27 أكتوبر، (اذرتاج)

عقد الأمين العام للجمعية البرلمانية للدول التركية رامل حسن 27 أكتوبر في إسطنبول اجتماعا مع رئيس صندوق الاستثمار التركي بغداد أمرييف.

وجاء في بيان الجمعية البرلمانية أن رئيس صندوق الاستثمار التركي سلط الضوء على دور الصندوق في تعزيز التعاون الاقتصادي وروابط الاستثمار بين الدول التركية مؤكداً التزامه بدعم المشاريع المشتركة.

ومن جانبه، شدد الأمين العام حسن على أهمية تعميق التعاون بين الجمعية البرلمانية والصندوق بهدف ضمان التنسيق بين المبادرات الاقتصادية والتشريعية.