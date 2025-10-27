وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث مع نائبة وزير الخارجية التركي الجهود الجارية في الشرق الأوسط وتحديداً في غزة وسورية والبلدان الإفريقية

باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

اجتمع وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف 27 أكتوبر اليوم مع نائبة وزير الخارجية التركي عائشة بريس إكينجي، حيث ناقش الطرفان مسائل نابعة من التحالف الأذربيجاني التركي إضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي والدولي.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الاجتماع شهد تعبير الجانبين عن أن إعلان شوشا التاريخي يمثل تجسيداً لعلاقات الأخوة والصداقة القائمة والتشديد على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأبعاد في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل.

وقام الوزير بايراموف بإطلاع نائبة وزير الخارجية التركي بشكل مفصل على عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا ومختلف جوانبها وكذلك المسائل التي انبثقت عن قمة واشنطن الأخيرة.

وأكد الجانبان على جهودهما المشتركة في المنظمات الدولية لا سيما منظمة الدول التركية معربين عن ثقتهما بأن القمة التي عُقدت هذا العام في غابالا ستخدم تعزيز المنظمة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الجهود الجارية في الشرق الأوسط وتحديداً في منطقة غزة وسورية والبلدان الإفريقية إضافة إلى شؤون ثنائية وإقليمية أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وقد عُقدت اليوم أيضاً الجولة التالية من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.