باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 27 أكتوبر .

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون.

واصلت المحكمة الاستماع الى إفادات الأطراف المتضررة والورثة الشرعيين للأطراف الضحية الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة بسبب عذر مقبول وتقدموا بطلب إلى المحكمة بهذا الشأن.

وتضمنت الإفادات شهادات عن المتضررين والضحايا جراء انفجارات الألغام والقصف والأسر والتعذيب طويل الأمد وانتهاكات طبية وخسائر في الأرواح وغيرها.

وجاء في شهادة المتضرر السائق نادر بدر أوغلو سيدوف أنه أصيب وزميله في انفجار لغم زرعته بقايا القوات المسلحة الأرمينية والتشكيلات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في أراضي ولاية زنكيلان في نوفمبر 2021. كما أُعلنت إفادات عن إصابات مدنيين مثل مهمان فكرت أوغلو حسنوف وآخرين، جراء قصف مدفعي من طرف عناصر بقايا القوات المسلحة الأرمينية والتشكيلات المسلحة الأرمينية غير القانونية في ولايتي أغدام وأغدره في سبتمبر 2023.

وروى المتضرر إيلمان قهرامان أوغلو حاجييف تفاصيل أسره بالقرب من جبل موروف في سبتمبر 1993 وتعرضه للضرب الوحشي والتعذيب الشديد في وحدات عسكرية وقبو حتى ديسمبر الأول 1995 في ولاية أغدره وسجن مدينة شوشا المحتلتين آنذاك.

كما أفاد شوقي خاقاني أوغلو علييف في شهادته بأن شقيقه وجده قُتلا خلال هجوم على ولاية أغدام وبينما كان هو ووالداه محتجزين كرهائن تم استئصال جزء من عضلة عظم عضده لأغراض "الزراعة" في مستشفى خانكندي للأطفال بدلاً من العلاج، مما أدى إلى إعاقة دائمة.

وجاء في إفادات وريثي سمير واقف أوغلو فرض علييف ومير رحيم مير مهدي أوغلو إسماعيلوف عن مقتلهما في أراضي قرية صوقوفوشان في ولاية ترتر (آنذاك والتي تتبع حاليا لولاية أغدره) في سبتمبر وأكتوبر 2020.

وفي جزء لاحق من الجلسة تم فحص الأدلة المقدمة من الدفاع عن المتهم الرئيسي أرايك هارتيونيان التي شملت نسخة من جواز سفره وشهادة دراسية.

ورداً على سؤال المدعي بشأن تدوين مكان ميلاده في جواز السفر الذي أشار إلى جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية وما إذا كان ذلك يعني أن أرمينيا تعتبر قراباغ جزءاً من أراضيها تهرب هارتيونيان من تقديم إجابة محددة قائلاً إنه لم يناقش هذه المسألة مطلقاً مع السلطات الأرمنية المختصة.

وأشار المدعي إلى أن المتهم هارتيونيان "ليس شخصاً عادياً" وامتناعه عن الإجابة المباشرة هو حقه.

وتحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 30 أكتوبر.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.