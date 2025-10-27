رئيس مجلس الشيوخ الروماني يصل إلى أذربيجان

باكو، 28 أكتوبر، (أذرتاج)

وصل رئيس مجلس الشيوخ للبرلمان الروماني ميرتشا أبروديان إلى أذربيجان للمشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي المخصص للاحتفال بالذكرى الـ30 لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للمجلس الوطني انه تم استقبال رئيس مجلس الشيوخ الروماني في مطار حيدر علييف الدولي من قبل نائب رئيس المجلس الوطني رفائيل حسينوف وعدد من الشخصيات الرسمية الأخرى.