العودة الكبرى: خوجاوند تستقبل دفعة أخرى من سكانها

باكو، 28 أكتوبر، (أذرتاج)

تستمر عملية عودة النازحين السابقين إلى المحافظات المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات من الرئيس إلهام علييف.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم توديع قافلة تالية من النازحين السابقين المقيمين في أجزاء مختلفة من الجمهورية وخاصة في المساكن والمصحات والمباني الإدارية الى بلدة قيرميزي بازار وقرية سوس لمحافظة خوجاوند.

وتضم القافلة هذه المرة 20 عائلة مكونة من 71 شخصا إلى بلدة قيرميزي بازار و10 عائلة مكونة من 42 شخصا إلى قرية سوس لمحافظة خوجاوند.

وشكر السكان العائدون إلى وطنهم للرئيس إلهام علييف وللنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على إحاطتهم بالرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة. كما أعربوا عن امتنانهم للجيش الأذربيجاني الشجاع وجنودنا وضباطنا الأبطال الذين حرروا أراضينا من الاحتلال وسألوا الله تعالى أن يرحم شهدائنا.

ويذكر انه تستمر عملية عودة اللاجئين السابقين إلى المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف حيث أن اكثر من 50 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.