رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يصل إلى أذربيجان

باكو، 28 أكتوبر، (أذرتاج)

وصل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني إلى أذربيجان للمشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي المخصص للاحتفال بالذكرى الـ30 لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للمجلس الوطني انه تم استقبال رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني في مطار حيدر علييف الدولي من قبل نائب رئيس المجلس الوطني موسى قاسملي ورئيس مجموعة العمل البرلمانية مع باكستان كمال الدين غفاروف وعدد من الشخصيات الرسمية الأخرى.