رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يصل بزيارة رسمية إلى أذربيجان

باكو، 28 أكتوبر، (أذرتاج)

وصل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش مع الوفد المرافق له في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان في 28 أكتوبر للمشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي المخصص للاحتفال بالذكرى الـ30 لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن نائب رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني ضيافت عسكروف ورئيس مجموعة العمل للعلاقات البرلمانية مع دولة الإمارات العربية المتحدة جوانشير باشازاده وعدد من المسؤولين الرسميين الآخرين استقبلوا رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين.