سفراء بلدان آسيا والمحيط الهادي بالمغرب في زيارة لمجلس النواب المغربي

الرباط، 28 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

قام وفد من مجموعة سفراء بلدان آسيا والمحيط الهادي المعتمدين بالمملكة المغربية والتي تترأسها سوليكول سيلوكيزي، سفيرة جمهورية كازاخستان، يوم أمس الإثنين، بزيارة ود ومجاملة لمجلس النواب المغربي، حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.

أفاد مراسل وكالة الأنباء أذرتاج في الرباط، حسب بلاغ مجلس النواب، أن المباحثات بين الجانبين، ركزت على العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المغربية بهذه البلدان على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والتي تجد سندها في التقارب الثقافي وتقاسم العديد من الانشغالات وسعي المغرب لتعزيز تعاونه مع بلدان آسيا والمحيط الهادي على مختلف الأصعدة.

وكان اللقاء فرصة للتعريف بالأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبادرات جلالته الرامية لتعزيز التضامن الدولي وإحلال السلم والأمن الدوليين في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وبالمناسبة تطرق رئيس مجلس النواب لمستجدات قضية الصحراء المغربية والدعم المتواصل الذي تحظى به الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومقترح الحكم الذاتي، ودعا السيد الطالبي العلمي سفراء الدول الحاضرة إلى دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها.

وبعد استعراض التجربة البرلمانية المغربية لما يزيد عن ستين سنة، انصب النقاش حول دينامية العلاقات البرلمانية، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، واستدامة التواصل بين البرلمانيين وتبادل الزيارات والتجارب والخبرات في القضايا ذات الانشغال البرلماني المشترك.

وضم وفد السفراء، إلى جانب عميدة المجموعة سوليكول سيلوكيزي ، سفيرة جمهورية كازاخستان ، كلا من ناظم صمادوف سفير جمهورية أذربيجان، و ليزلي ج. باخا سفير جمهورية الفلبين، و فابيو تشيندا، سفير مملكة تايلاند، وشهبدين آدم شاه سفير مملكة ماليزيا، و لي كيم كوي ، سفيرة جمهورية الفيتنام، و داميان دونوفان ، سفير أستراليا، و سانجاي رانا ، سفير جمهورية الهند، و ماساهيرو ناكاتا، سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، و يويّو سوتيسنا ، سفير جمهورية إندونيسيا.